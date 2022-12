En Francia afirman que Marcelo Gallardo figura como candidato a dirigir a la selección de Brasil

Marcelo Gallardo dirigió a River Plate ocho años y medio (REUTERS/Agustín Marcarian)

Se terminó el Mundial Qatar 2022 y todas las selecciones empezaron a trabajar de cara al futuro ya que la próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en tres años y medio en Estados Unidos, Canadá y México. Arduo es el trabajo en las federaciones que deben conseguir un nuevo entrenador como es el caso de Brasil, que busca un reemplazante para Tite, quien por segunda vez al hilo no logró que su equipo pueda superar los cuartos de final.

El propio director técnico decidió dar un paso al costado luego de la eliminación a manos de Croacia en el encuentro que igualaron 1-1 y en la definición por penales Luka Modric y compañía fueron más efectivos. Después cayeron en las semifinales 3-0 ante Argentina, a la postre campeón.

Pero en el vecino país se trabaja para tener un nuevo estratega nacional y según el diario francés L’Equipe, el galo Zinedine Zidane arrancó en punta como postulante ya que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiere un entrenador extranjero luego de 20 años de su último título en un Mundial, en Corea-Japón 2002. El medio local Lance se hizo eco de esa noticia y mencionó al es crack galo como posible reemplazante de Tite. “La CBF considera a Zidane en la Selección”, consignó el medio deportivo brasileño.

Aunque el ex entrenador del Real Madrid no es el único no brasileño en la danza de nombres. Otro de los que está en el radar es Marcelo Gallardo. “El retrato elaborado por la CBF es un entrenador extranjero, libre y con un currículum muy completo. Marcelo Gallardo (46), Thomas Tuchel (49), Mauricio Pochettino (50), Roberto Martínez (49) o Rafael Benítez (62) cumplen estas condiciones. También circuló el nombre de Carlo Ancelotti (63). Pero el técnico del Real Madrid admitió no querer dejar su club antes de que finalice su contrato (junio de 2024)”, afirma el artículo de L’Equipe.

Extracto del artículo de L'Equipe (captura)

Gallardo quedó en libertad de acción luego de no renovar su contrato con River Plate a fines de la temporada y su sustituto fue Martín Demichelis, que en su debut cayó por penales en un amistoso ante Unión La Calera, de Chile. El Muñeco estuvo ocho años y medio como DT del elenco Millonario en el logró 14 títulos, entre los que se destacan las dos Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Tite estuvo seis años a cargo de la Canarinha y logró la Copa América de 2019. En la edición 2021 de la competencia sudamericana cayó 1-0 en la final frente a la Argentina. Su equipo obtuvo 61 victorias, 13 empates y 7 derrotas. Además, llevó al Scratch a ganar las dos Eliminatorias anteriores con comodidad, pero tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 no llegó a las semifinales. En el torneo europeo perdió 2-1 ante Bélgica. En el certamen disputado en Medio Oriente llegó como uno de los principales candidatos y hubo expectativa de un posible clásico sudamericano en semifinales, pero los croatas se lo impidieron.

Si bien Brasil tiene entrenadores de primer nivel las decepciones en los últimos Mundiales llevaron a que se analice la posibilidad de abrir las fronteras para poder tener a su futuro responsable en la Verdeamarela. Según el citado medio francés a partir del 10 de enero la CBF designará el nombre del sucesor de Tite.

Como otros equipos Brasil tuvo en los últimos tiempos una renovación de figuras y los casos de Vinicius Jr., Rodrygo y Richarlison. Tiene una cantera inagotable de talentos y quien asuma a cargo tendrá materia prima para reivindicar al cinco veces campeón mundial.

