Detuvieron y extraditaron al jugador chileno de tenis de mesa que fue denunciado por violación por una deportista argentina

La jugadora de tenis de mesa argentina Cielo Rotryng Álvarez denunció que fue violada por un colega chileno cuando ella era menor: Juan Lamadrid Barraza fue detenido

La argentina Cielo Rotryng Álvarez tenía 14 años y estaba llena de sueños en el mundo del tenis de mesa. Fue en esa época, en un evento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en la que habría sido abusada sexualmente por el jugador chileno Juan Lamadrid Barraza. Cinco años más tarde, ella decidió denunciarlo y el caso superó las fronteras. El Juzgado Nacional en lo Nacional y Correccional N° 40 había pedido su captura, y que sea extraditado. Agentes de Interpol lo detuvieron en septiembre pasado y, finalmente, en las últimas horas la Policía Federal lo trajo al país para que responda ante la Justicia.

Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, no bien desde el juzgado interviniente se libró el pedido de captura internacional de Lamadrid Barraza, la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal determinó que el deportista acusado estaba en Chile por lo que se dio inicio a un intercambio de información con la oficina de Interpol de la ciudad de Santiago, cuyo personal logró la detención el pasado 21 de septiembre.

Una vez que fue detenido, se iniciaron los trámites administrativos y judiciales, a través de los canales oficiales y por la vía diplomática, para concretar la extradición y el traslado, se explicó cómo fue el procedimiento en estos meses. Finalmente, acompañado de una comisión de la PFA, el sospechoso dejó en las últimas horas el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo depositó en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se concretó la detención de Lamadrid Barraza.

La trama detrás del arresto del deportista chileno se conoció el 23 de agosto pasado cuando Cielo Rotryng rompió el silencio sobre el tema. “En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”, reconocía la deportista argentina en diálogo con TN.

La denuncia Cielo Rotryng, jugadora de tenis de mesa

Según la denuncia de Cielo, el ataque habría ocurrido el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, un evento que reunió a menores y adultos en el CENARD. Sobre el tema Cielo no dio detalles, pero contó: “Fue algo premeditado porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo: ‘No, vamos por otro camino…’”.

Además, aclaró que desde el CENARD “se mostraron siempre a disposición, lo mismo por parte de las autoridades como las de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM)”. “Ellos mostraron preocupación por los hechos”, completó.

Cielo por entonces destacó que se sentía “muy acompañada por otras jugadoras en el ambiente”. Y dio un dato llamativo: “Lastimosamente, a nadie le sorprendió y eso es lo que más ruido hace. Por el mecanismo de accionar que esta persona tiene, mucha gente da fe y personas que han salido a hablar las atravesaron. Recibí mucho apoyo y declaraciones que para la causa son importantes”.

Cielo Rotryng denunció por abuso a su colega chileno

Tras la denuncia de Cielo, allá por agosto pasado, el medio Meganoticias difundió unos mensajes en los que Lamadrid se refiere al tema. En una historia en Instagram (su cuenta es privada) afirmó: “Estoy súper preocupado. Me dan risa”. Y amenazó con sus propias denuncias: “Yo soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana, tengo mamá, no me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y todos y me van a tener que pagar. O me pagan o se van presos. Corta”.

Cielo, ante esto, había aclarado: “No me sorprendieron sus mensajes ni la forma prepotente que tiene de hablar. No tiene una vista a nivel general. Es una persona muy egocéntrica”.

Desde Chile afirmaban que, tras la denuncia, el deportista ya no acudía a los lugares habituales ni a su centro de entrenamiento. Lo detuvieron apenas 28 días después de que el caso se hiciera público en los medios: el 21 de septiembre pasado.

El informe de la televisión chilena sobre la denuncia de Cielo Rotryng sobre Juan Lamadrid Barraza

La carrera de Cielo

Sobre cómo le afectó la situación, Cielo reveló: “Al año siguiente dejé la Selección y quise dejar de ir al CENARD porque era un lugar donde no me sentía cómoda. Lo que me movilizó es que no quise que ninguna piba, ni menor ni mayor, tenga que pasar por eso y hoy en día los recaudos que se tienen que tomar deben ser mucho más grandes”.

“Yo dejé de jugar mucho tiempo y recién ahora estoy intentando volver al deporte, pero más que nada de forma recreativa porque era algo que me hacía feliz”, añadió.

Cielo volvió a jugar, pero solo de forma recreativa (@cielorotryng_)

El pasado 3 de junio Cielo hizo público el tema en su cuenta de Instagram, pero al poco tiempo hizo su presentación ante la Justicia y hay un pedido de extradición de Lamadrid. “¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más”, escribió en su posteo.

Tres días más tarde, la FATM publicó su comunicado en el que informó que “se ha tomado conocimiento de este lamentable episodio hace ya algunos meses y desde entonces tanto miembros de su Comité Ejecutivo como de su Cuerpo Técnico han acompañado y colaborado con Cielo y su familia en este difícil momento”

Además, resaltó: “Esta Federación se ha informado de esta presentación ante la Justicia tanto a la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), a la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa (ULTM) y a la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa (ConSuTeMe) para que arbitren los medios necesarios ante este tipo de episodios”.

“Por supuesto que también se ha notificado a la Federación Chilena de Tenis de Mesa (FeChiTeMe) y al Comité Olímpico de Chile”, agregó.





La denuncia de Cielo en Instagram

El pedido de extradición de la Justicia Argentina

Pedido de extradición de la Justicia argentina para el jugador de tenis de mesa chileno, Juan Lamadrid Barraza





