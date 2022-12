Qué dice el chat que tuvieron la mujer de Tierra del Fuego que mató a su presunto acosador y su víctima un mes antes del crimen

Florencia Mancilla y Alexis Baciocchi

Florencia Mancilla tomó su celular y comenzó a grabar un video. Sus manos chorreaban sangre y su boca iba más rápido que sus pensamientos. Apenas había comenzado la noche del domingo pasado cuando la mujer de 27 años le contó al mundo que había asesinado a puñaladas a Alexis Baciocchi, un hombre con quien tenia una relación informal y a quien acusaba de ser su acosador. Todavía estaba en la casa de la víctima, en Rio Grande, Tierra del Fuego, a centímetros del cadáver.

Mancilla, en ese video subido a sus redes sociales, explicó que su intención no había sido la de asesinarlo sino la de asustarlo pero que como “se movió mucho” lo apuñaló y lo mató. Contó también que venía sufriendo un supuesto acoso permanente por parte de Alexis, y por eso se había acercado hasta su casa para acuchillarlo a modo de aviso para que se aleje de ella. “Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme”, fue una de las frases que pronunció. La mujer quedó detenida de inmediato, aunque en las últimas horas, tal como relató Infobae, fue excarcelada y enviada a un instituto psiquiátrico.

En paralelo a esto, la familia de Alexis presentó una serie de chats en la causa que, según su visión, son fundamentales para demostrar que la víctima no acosaba a Florencia y que todo es un invento de la homicida.

Video: la confesión de Mancilla.

La jueza Cecilia Cataldo, pudo comprobar que la relación entre Mancilla y Alexis comenzó hace varios años cuando el hombre, profesor de musico, le había dado clases a la mujer cuando ella sólo tenía 14 años.

“Muchos años después comenzaron a frecuentarse. No estaban en pareja. Era una relación ocasional que tampoco había comenzado hace mucho. Se vieron algunas veces”, explica una fuente de la investigación.

En la Justicia no existen denuncias de acoso ni violencia. Sólo se registró un posteo por parte de Mancilla en un grupo de compra y venta de muebles de la semana pasada, donde explicaba que vendía todo porque no soportaba más el presunto acoso. La acusada contó que aparentemente el profesor de música le advirtió hace unos cuatro años que su “relación” terminaría en una muerte violenta y que la semana anterior se apareció en su casa sin motivo alguno. “Yo me defendí. Él huyó como la rata que es. (...) Entendí que sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido”, sostuvo.

A continuación, el escrito se hace más directo y es casi una confesión anticipada. Sin dejar lugar a interpretaciones, Mancilla dijo “estar cansada de mirar para los costados” y advirtió que iba a “actuar”. “Es real. Hay personas que te puede violar y matar. Tengo fuerza. No seré víctima. Me cansé de los violadores. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser víctima”, concluyó su mensaje.

El posteo de Mancilla antes de cometer el asesinato

Sin embargo, para contrarrestar esto, es que la familia de la víctima presentó los chats que logró capturar del celular de Alexis. La primera captura, a la que accedió este medio, es reciente. Data del sábado 26 de noviembre, hace menos de un mes.

“¿Tenes planes para esta noche?”, le pregunta Florencia a Alexis a las 22.13. El profesor de música responde unos 15 minutos después: “Hola pasame tu dire. Paso ahora”. La mujer le da la dirección de su departamento y le escribe: “Casi esquina. Ah bueno. Avisame y subí así me cambio y no me esperas. De paso ves mis cactus”.

La intención de la familia de la víctima es demostrar que no existía ningún acoso y que Mancilla incluso buscaba a Alexis hasta hace unos días.

Una de las capturas de chat entre Mancilla y la víctima

En este punto vale una aclaración. En redes sociales comenzaron a circular una serie de supuestas capturas de chats donde se leen insultos por parte de uno de los interlocutores, con un marcado menosprecio a la mujer. Comenzaron a viralizarse con cierta intención como si fueran de Alexis hacia Florencia. No son reproducidos en esta nota porque no son parte del expediente y su validez no está certificada.

Si bien Mancilla quedó detenida luego del crimen, ya fue excarcelada. Es que los peritajes psiquiátricos determinaron que la mujer presenta “peligrosidad para sí misma y para terceros”. Fue por eso, que se le dio intervención ahora al Juzgado de Familia y Minoridad N°2 de ese Distrito, a cargo de la jueza Marina Montero, para que evalúe en el marco de la Ley de Salud Mental la situación de la mujer, que es madre de varios hijos.

La abogada Adriana Varisco, que representa a la familia de Alexis Baciocchi, apelará la decisión y pedirá que la acusada vuelva a la cárcel.

