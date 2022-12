Allanaron y detuvieron a dos hombres que poseían fotos y videos de pedofilia

Video: el allanamiento al profesor de teatro en Villa Urquiza.

Ayer por la tarde, un grupo integrado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones del MPF, Gendarmería Nacional y Policía de la Ciudad ingresó a un departamento de la calle Rio de Janeiro en Almagro para allanarlo, Buscaban a un hombre de 48 años, empresario del rubro de la construcción y también dedicado al negocio agropecuario, acusado del delito de facilitación de material pedófilo de niños y niñas. Le secuestraron su computadora, una tablet, entre otros dispositivos. También, encontraron una sorpresa. Bajo el motor de una vieja heladera en desuso se veía una hendidura, donde claramente había algo: en una bolsa, escondía cuatro discos rígidos externos y siete pendrives con material prohibido.

Así, el hombre fue arrestado.

No fue el único caso en la jornada de ayer. La Policía de la Ciudad y el CIJ también fueron por S., un profesor de teatro de 50 años con domicilio en Villa Urquiza.

La bolsa bajo el motor.

El hombre es una figura reconocida en el circuito del teatro independiente, parte de varias obras en los últimos años, en las que ofició como director entre otros roles. “Creo que se puede decir que fue una infancia normal, sin cambios bruscos en mi formación. No existieron noticias que significaran un quiebre en mi formación. Es decir, todo transcurrió día a día”, dijo S. en un reportaje reciente sobre su infancia.

Según fuentes del expediente, S. se encontraba “descargando y transmitiendo contenido digital pedófilo” en una computadora en su living al momento de ser allanado. La computadora fue peritada en el mismo momento del procedimiento, cuando los efectivos la notaron encendida. Le secuestraron la computadora, tres pendrives, un celular y un cuaderno en donde anotó diversas contraseñas que podrían ser de interés para la causa.

Luego, lo detuvieron también.

ALLANAMIENTO POR PEDOFILIA CIJ CABA, todas apertura

Los dos allanamientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de Daniela Dupuy, y autorizados por el Juzgado Penal y Contravencional N° 25. Se estima que entre ambos operativos se encontraron más de 17 mil imágenes.

La investigación de los casos se origina en el megaoperativo “Red Federal en Alerta”, coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en el mes de noviembre de este año, que incluyó más 70 allanamientos en todo el país y logró la detención de más de 20 usuarios radicados en la Argentina que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil.

Este operativo se logró tras un trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades del U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de CABA, que facilitó la firma de un acuerdo para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), una plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil.

