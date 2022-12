“Si España nos robaba a Messi, nos moríamos”: el recuerdo de Hugo Tocalli y los elogios a Scaloni tras el título de Argentina en el Mundial

Hugo Tocalli trabajo desde 1994 a 2007 dentro de la selección argentina

Lionel Messi fue la gran figura de la selección argentina campeona del Mundial de Qatar, con actuaciones descollantes que lo transformaron en el máximo goleador del equipo dentro de esa competición. Ese broche de oro en su larga historia dentro de la Albiceleste motivó el recuerdo de su primer entrenador en juveniles, Hugo Tocalli, sobre el momento en que debió citarlo de emergencia para evitar que España siga insistiendo por el joven talento que despuntaba en La Masía de Barcelona.

“Creo que me tiraban a un pozo. Si nos robaban un jugador a mí y a José (Pekerman) nos moríamos. No quiso jugar para España y me salvó la vida”, declaró Tocalli y agregó cuándo fue que se dio cuenta del interés proveniente del Viejo Continente: “La incertidumbre se creó cuando fuimos a jugar un Mundial Sub-17 y nos enteramos que España lo quería”. La historia marca que el tercer puesto logrado en el torneo de la categoría disputado en 2003 fue la primera alarma que llevó al nombre de Messi por una frase que le espetó el cocinero de La Furia Roja: “Oye, Tocalli, si tú tenías a ese chaval del Barsa eras campeón”. En ese momento, el mejor jugador del mundo tenía 16 años.

“Nosotros vimos videos en los que veíamos videos con su velocidad y le pedimos a Omar Souto que lo localizara lo antes posible”, manifestó en Futurock sobre la charla que había mantenido con el Gerente de Selecciones Nacionales. En el libro Messi, el genio completo de Ariel Senosiain, Souto dio detalles de cómo llegó a ese joven que había emigrado de Newell’s: “Me fui del predio de Ezeiza a un locutorio en Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario, sólo sabíamos que era rosarino. Arranqué la página donde estaban los números de los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar que había entrado y volví al predio para rastrearlo. A la primera cercana que ubiqué fue a la abuela. La abuela de Lionel me pasó el contacto del tío. El tío, el del padre. Llamé al padre, me presenté y le dije que queríamos contar con su hijo, con el detalle de que le erré al nombre: siempre había escuchado que Leo es el apodo de los Leonardo”.

Esa citación de emergencia concluyó en un partido que se disputó el 29 de junio de 2004 en el estadio de Argentinos Juniors contra un combinado sub-22 de Paraguay. Con entradas populares a cinco pesos y plateas a 10, entre 200 a 500 personas presenciaron la goleada del conjunto nacional por 8-0 en el encuentro que la Pulga quedó “blindada” ante los intentos de España por nacionalizarlo. En charla con Infobae, el Gerente contó: “Hablando con los dirigentes de España en Mundiales, se acercan y nos dicen: ‘Lo tentamos de todas las formas posibles, y nunca quiso aceptar jugar para nosotros’”.

Ese primer partido fue la piedra angular de su camino dentro de la selección argentina, donde ganó el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, la Copa América 2021, la Finalisima ante Italia y la Copa del Mundo tan ansiada en la carrera del delantero de 35 años. “Es una locura linda, una locura total pero de alegría”, expresó Tocalli sobre la consagración de la Argentina ante Francia en el estadio Lusail.

El técnico de 74 años aún no pudo hablar con su hijo, Martín, que se desenvuelve como entrenador de arqueros del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni. Y se posó en la figura de su colega campeón del mundo: “Se ve un compañerismo tremendo, un enorme grupo de trabajo y el entrenador sacó al que debía sacar y poner al que debía poner. Por eso se llegó a donde se llegó. Se notó respeto del grupo al DT y viceversa”.

