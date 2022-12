Preocupación por Pelé: presenta una progresión del cáncer de colon y pasará la Navidad hospitalizado

El estado de Pelé es delicado (Reuters)

El astro brasileño Pelé presenta una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y está recibiendo cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”, informó este miércoles el hospital de San Pablo en el que está internado desde hace tres semanas. El ex futbolista de 82 años “presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados a las disfunciones renal y cardíaca”, detalló el Hospital Albert Einstein, poco después de que la familia del informara que pasaría Navidad en el centro médico.

“El paciente sigue internado en un cuarto común, bajo los cuidados necesarios del equipo médico”, agregó el hospital. Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según los médicos y su familia. En el boletín anterior, del 12 de diciembre, el equipo médico había informado que Pelé mostraba “una mejora de su estado clínico, en especial de la infección respiratoria”, pero que continuaba sin una previsión de alta.

Este miércoles, las hijas de O Rei, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), dijeron que no volvería a casa para la Noche Buena. “Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos junto con los médicos que, por varias razones, será mejor que nos quedemos por aquí, con todo el cuidado que esta nueva familia [del hospital Albert] Einstein nos da”, escribió en Instagram Kely, una de las hijas del ex futbolista, junto a una selfie tomada con su hermana Flavia Arantes Nascimento en el hospital. “Transformaremos el cuarto de hospital en un sambódromo (es broma), hasta prepararemos caipiriñas (¡esto no es broma!)”, añadió en el mensaje publicado poco antes del boletín médico.

El estado de salud de Pelé fue noticia durante el Mundial de Qatar y desató múltiples manifestaciones de afecto y deseos de una pronta mejoría, la FIFA lo homenajeó con un despliegue de más de 100 drones sobre la bahía de Doha, donde se disputa el Mundial Qatar 2022. “Que te mejores pronto”, fue el sentido mensaje que el organismo internacional eligió para Edson Arantes do Nascimento que atraviesa un complicado estado de salud. El video, que también formó una camiseta con el 10 y el nombre suyo en el dorsal, fue compartido en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Con información de AFP

