Cuándo volverá a jugar la Selección en Argentina después de consagrarse campeón del Mundial

Argentina traerá el trofeo esta noche al país (Reuters)

Después de 36 años la Argentina volvió a ser campeón del mundo y en la alegría es total. Desde el penal ejecutado por Gonzalo Montiel en la definición ante Francia el país está viviendo horas de felicidad total y aún la Selección no ha arribado al territorio nacional. Este martes habrá festejos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires con el plantel completo, pero los fanáticos se preguntan cuando verán al equipo en cancha.

Para eso, hay que esperar. El próximo compromiso del conjunto de Lionel Scaloni será en marzo de 2023 por la doble fecha FIFA, estipulada entre el 20 y el 28 de ese mes, y será nada menos un encuentro en el que el seleccionado iniciará su defensa del título ya que será por las Eliminatorias del Mundial 2026. Entre enero y febrero, Conmebol debe realizar el sorteo del fixture en donde se conocerá cuáles serán los primeros rivales a enfrentar y si el camino iniciará siendo local o visitante.

Los futbolistas aterrizarán este martes por la madrugada en el aeropuerto de Ezeiza en donde se espera que una multitud los reciba. Desde allí, partirán hacia el predio de la AFA y por la mañana recorrerán la Ciudad de Buenos Aires en un micro descapotable. Cabe aclarar que se ha decretado feriado nacional para que el pueblo pueda salir a las calles a celebrar con los héroes de Qatar.

Obviamente que el público espera con ansias ese momento de festejo con los futbolistas, pero muchos ya quieren ver nuevamente al equipo en cancha. Es que la última vez que la Scaloneta jugó en el país fue el 25 de marzo cuando goleó a Venezuela por 3-0 en la Bombonera por la anteúltima fecha de las Eliminatorias. En esa misma ventana, pero de 2026, volverá a presentarse ante su gente y el estadio aún no está definido, aunque el Monumental sería el más probable.

Más allá de los misterios por el rival y la sede, lo que sí está confirmado es que cuando y donde sea, Messi dirá presente. “Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”, declaró desde Qatar después de recibir el premio. “No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, declaró el Diez que ha conseguido lo que hasta hace no mucho tiempo parecía imposible.

En 2023 la Argentina tendrá cinco partidos de local y cinco de visitante por Eliminatorias: marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. La idea que circula en AFA es que cada partido sea en un estadio diferente así el seleccionado lleva el trofeo de campeón a distintas provincias.

En cuanto a los deportivo, cabe recordar que el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá tendrá 48 equipos, 16 más que en la actualidad. Si bien el formato aún no está confirmado, sí es oficial que Sudamérica tendrá una plaza más, es decir habrá seis boletos directos y un cupo de repechaje. Messi había anticipado que Qatar sería su último Mundial, pero después de la consagración las ganas por las que llegue al próximo torneo han crecido, pese a que en ese entonces tendrá 39 años

