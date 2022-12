La admiración de un ex futbolista español por cómo la selección unió a los argentinos: “Es un movimiento de ilusión nacional”

Petón de El Chiringuito destaca a la hinchada argentina en Qatar

El ex futbolista José Antonio Martín Otín, más conocido como “Petón”, suele dar en la tecla con los sentidos discursos que pronuncia cuando participa en “El Chiringuito de Jugones”, un programa de fútbol español que se caracteriza por los acalorados debates que protagonizan sus panelistas. En ese marco, el pasado jueves se vivió una emotiva jornada en el estudio como consecuencia de las conmovedoras palabras que le dedicó a la hinchada argentina que viajó al Mundial Qatar 2022, a la selección argentina y al país todo. “Es un movimiento de ilusión nacional”, describió en relación al sentimiento en torno al fútbol, mientras el ex arquero argentino Jorge D’Alessandro lo escuchaba sin poder contener las lágrimas.

“Espero que Croacia les meta cuatro”: los ácidos comentarios de un periodista español contra la selección argentina En el programa deportivo español El Chiringuito, uno de los panelistas mostró toda su ira contra el equipo de Scaloni por los festejos tras la victoria ante los Países Bajos VER NOTA

“Hace un siglo tan solo, Argentina era el paraíso al que todos los europeos acudían. Una de las naciones más potentes y prometedoras de la Tierra. Y por determinados azares que no toca analizar, Argentina dejó de ser eso para ser una cosa muy distinta: un país del que la gente se va. Pero sin perder nunca el sentimiento de pertenencia, el orgullo de sentirse argentino”, comenzó su discurso que, aun tocando temas y momentos dolorosos, fue pronunciado en su totalidad con admiración y respeto, y concluyó con un sentido homenaje a los hinchas argentinos.

Te puede interesar: La transformación táctica de la Argentina en el Mundial Qatar 2022: cómo Lionel Scaloni modernizó la identidad futbolística de la Selección

El incómodo momento de Antonela Roccuzzo con un aficionado de México en Doha: qué le dijo sobre Messi y la polémica por la camiseta La esposa de La Pulga fue abordada por un fan que la filmó y se refirió al incidente en el vestuario argentino VER NOTA

A continuación, el protagonista de la sección “La Llave de Petón”, que supo defender las camisetas de equipos menores de España, tales como el Carabanchel, el Alcorcón y el Huesca, repasó algunas de las frustraciones mundialistas que sufrió la albiceleste, como por ejemplo la del Mundial Suecia 1958. En los papeles, Argentina era una de las firmes candidatas a llevarse el título en suelo europeo, pero los pronósticos se hicieron añicos cuando el equipo perdió a tres de sus máximas figuras. Sin embargo, ese tropezón no alcanzó para doblegar el apoyo de la hinchada argentina a lo largo de la historia. “La manifestación directa es la que Jorge (D’Alessandro) nos explicaba. El mejor de los vehículos es el fútbol. Y ellos han tenido azarosas, también, rachas en las que el fútbol argentino era inexistente. En el mejor momento de su historia, casi cuando los Carasucias habían conseguido ganar, derrotar a un potentísimo Brasil, e iban con toda la esperanza al Mundial de Suecia, resulta que las tres figuras, (Humberto) Maschio, (Antonio) Angelillo y el gran ‘Cabezón’ Omar Sívori, desaparecen de la alineación porque se van a Italia. El equipo es una frustración colosal. Y a partir de ahí, es cierto, vive en esa frustración hasta que empiezan a ganar campeonatos. No nos detendremos en cómo se gana el de Argentina, ni -más que para hacer ese guiño de adoración al gol de Maradona- pasaremos por el que ganan en México. No, saltemos al de hoy. A lo que vamos a vivir el domingo. A lo que se va a ver”, pidió durante su intervención en el ciclo conducido por el periodista Josep Pedrerol.

Banderazo de los hinchas argentinos en Qatar

Con las luces bajas y ante la atenta mirada de los presentes, el panelista prosiguió con su discurso: “No estoy aludiendo a Francia. Mucho mérito al francés, con grandísimos jugadores. Estamos ciñéndonos a la Argentina. Es un movimiento de ilusión nacional. Alguien -antes era Diego- nos decía, incluso en la derrota, ya están perdonados. No es como otras veces. Tiene razón”. ¿El motivo?: “Esta selección ha sido capaz de aglutinar todas las ilusiones al amor del 10, de Messi”. Y en la misma línea, agregó: “Pero una selección que, para hacerlo perfecto, empieza horrible. Con una derrota inesperada ante un rival flojísimo. Y va mejorando en cada partido. Queda muy poco tiempo. El Chiringuito, amigos todos, hermanos argentinos, está intentando trasladar la observación del que está afuera, pero que no se recata en admirar ese sentimiento popular. De admirar como hay 50.000 argentinos en Qatar. De ver cómo cantan todos juntos, ríen todos juntos, lloran todos juntos. De verdad que admiramos esa unidad que el fútbol, como el mejor de los vehículos, tiene en Argentina”.

Análisis de Croacia, rival de la Argentina en las semifinales del Mundial Qatar 2022: cómo juega el equipo de Luka Modric A cuatro años del subcampeonato conquistado en Rusia, esta selección de corta tradición futbolística ha apelado al talento de sus figuras y su espíritu de lucha para volver a jugar instancias decisivas de la Copa del Mundo VER NOTA

Te puede interesar: El desafiante comentario de Deschamps sobre los franceses que alentarán a la Argentina y el aviso a los hinchas de la Selección: “Nuestros adversarios no están en la tribuna”

Por último, el también representante de futbolistas le dedicó unas palabras especiales a la hinchada argentina que tanto esfuerzo hizo -y hace- por estar cerca de la albiceleste a pesar de lo costoso que fue el Mundial de Qatar. “No vamos a hablar de quién va a ganar. No vamos a hablar de quién va a perder. Pero creo que es el momento en que rindamos admiración en imágenes de El Chiringuito para siempre, a quien es capaz de animar sin ceder un instante y entregar su sudor con el de los jugadores defendiendo su bandera. Es admirable y nosotros, esta noche, lo queremos reconocer”, concluyó, antes de fundirse en un abrazo con el argentino D’Alessandro.

La selección de Argentina celebra con sus hinchas tras vencer a Croacia en las semifinales del Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Mañana, desde las 12 del mediodía -hora de Argentina, el seleccionado nacional se enfrentará al de Francia en busca de su tercera Copa del Mundo. Se espera un marco espectacular en el estadio Lusail, al cual se estima que asistirán entre 25 y 30 mil hinchas argentinos.

Seguir leyendo: