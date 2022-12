Tres extranjeros detenidos por intentar revender entradas en plena vigilia de hinchas argentinos para conseguir tickets para la final del Mundial

Detuvieron a tres personas acusadas de revender entradas en la puerta del hotel de AFA

(Enviado especial a Doha, Qatar) Los hinchas argentinos llevaban varias horas apostados en la puerta del hotel donde el rumor indicaba que la AFA iba a poner en venta una serie de tickets para la final de Argentina-Francia. El banderazo que habían realizado en la noche previa había decantado en esa teórica promesa. Pero las horas pasaban y las noticias escaseaban. Tres hinchas, en representación de sus compatriotas, se marcharon con la Policía para intentar concertar una reunión con personal de la Embajada argentina y alguna voz de la AFA. Mientras todo eso se desarrollaba, una escena digna de un sketch de Diego Capussotto: tres extranjeros aparecieron por la puerta del hospedaje en cuestión ofertando entradas y terminaron demorados.

Los hinchas argentinos sin entradas para la final del Mundial se movilizan en Qatar: “No queremos el Fan Fest” Se estima que más de 20 mil argentinos se encuentran en la sede del Mundial, pero muchos de ellos no tienen boletos para el duelo del domingo ante Francia en Lusail VER NOTA

Más de 200 fanáticos estaban apostados en el lugar cuando estas personas se ubicaron en un costado y advirtieron a algunos que tenían tickets a disposición. Los argentinos se acercaron, sin entender bien qué ocurría. Aseguraron que les pidieron cinco mil dólares por un boleto y comenzaron a insultarlos. Los invitaron a retirarse del lugar a los gritos, mientras los restantes se enteraban lo sucedido y se sumaban al escrache. Ahí apareció la Policía –que estaba desde temprano en el hotel para controlar la reunión albiceleste– y demoraron a las tres personas en cuestión. Un rato más tarde, comenzaron a buscar a al menos dos que quisieran dar su testimonio de lo ocurrido mientras estos tres supuestos revendedores esperaban sentados en el asiento trasero del vehículo de las fuerzas de seguridad.

Todo esto ocurrió durante la vigilia de argentinos en las puertas del Jassim Tower Hotel, un hospedaje cercano a la popular Corniche donde vivían algunas personas vinculadas a Argentina, aunque al día de hoy no hay directivos en el sitio. Sí existía una oficina en el segundo piso que servía para temas administrativos y algunos hinchas aseguraron que en días de partido allí se podían retirar tickets que habían sobrado a precio oficial. Un tema similar ya había despertado polvareda en la época de Julio Grondona en el Mundial 2014. Sin embargo, tras lo sucedido anoche, una persona que se presentó como el agente de viajes que coordinó esta logística aseguró que ya no había nada en funcionamiento en el lugar por las protestas del día previo.

La esposa de Lisandro Martínez reveló la promesa que deberán cumplir las parejas de los jugadores si Argentina se consagra en el Mundial Muri López Benítez contó el acuerdo que hicieron en la cena del lunes. Además, dio detalles de la intimidad de la reunión y sus prejuicios antes de conocerlas VER NOTA

“Tuvimos una reunión con la Embajada nada más. La gente de la AFA no vino. Los de la Embajada nos dijeron que se comunicaron con la AFA... Dijeron que la AFA no tiene tickets, que la única manera de conseguir es por FIFA. El comunicado que se dio anoche no saben quién lo dio, aseguran que fue un comunicado falso. La embajada nos dice que ellos no tienen acceso a ningún ticket. No es labor de la Embajada conseguir tickets, ni tratar de ayudar a conseguir. Nada más están acá para cuidarnos a nosotros”, explicó a Infobae Camila, una de las tres hinchas que se reunió con la Policía y agentes consulares.

La Policía estuvo en el hotel de la AFA ante la presencia de hinchas argentinos

Las fuerzas de seguridad estuvieron toda la mañana dialogando para dispersar a la gente que se había congregado nuevamente en el hotel y le dejaron un mensaje claro a los hinchas: “La Policía nos pidió por favor que acá en Qatar no es legal estar en la calle haciendo estas manifestaciones. Fueron recontra amable con nosotros, nos quisieron ayudar, le pidieron a la Embajada que se comunique con la AFA. El comunicado que se dio ayer a la noche que acá iba a haber entradas o en el DECC (Doha Exhibition & Convention Center) no es oficial. Fue alguien que dio una falsa información”.

La enigmática sentencia del Kun Agüero y Sebastián Vignolo sobre el futuro de Messi: “Si todo sale bien en el Mundial, le gustaría darse un gusto” El capitán de Argentina jugará este domingo ante Francia la final de la Copa del Mundo. Recién después definirá qué ocurrirá con su carrera más allá de junio de 2023, cuando termina su contrato con el PSG VER NOTA

El DECC es el centro oficial de FIFA para la reventa. El organismo de fútbol tiene un apartado legal para este tipo de acciones, teniendo en cuenta que muchos simpatizantes alrededor del mundo adquirieron boletos de instancias finales meses atrás sin saber si su país iba a llegar a ese partido pero ahora pueden ponerlo a la venta nuevamente al valor oficial.

“Vinimos ayer, nos dijeron que volviéramos hoy a las diez y media de la mañana. Estamos haciendo todo tranquilo sin hacer lío. Dijeron que iban a contactar a la Embajada y AFA. Hay una lista, seremos como dos mil. Eso surgió naturalmente porque la reventa está súper cara, como cinco mil dólares. Nuestra idea es que nos den una mano en la AFA y tener la posibilidad de comprar, queremos pagar, no queremos gratis”, aclaró Cintia, otra de las hinchas autoconvocadas que actuó como nexo con las fuerzas de seguridad al manejar bien el inglés.

No entiendo: te vas a Qatar a ver la final sin tener entradas y sabiendo que no hay entradas y armás kilombo cuando llegás porque no tenes entradas? Me perdí algo posta o esto es una locura? https://t.co/v8MnDNF4D8 — Facundo Landívar (@flandivar) December 16, 2022

* Las repercusiones en las redes sociales

La imagen de este viernes a la mañana fue distinta a la de anoche, donde se vivieron escenas de tensión y algunos pedidos de hinchas hicieron ruido entre los presentes hoy. “No hay ninguna solución ahora, no nos pueden dar ninguna solución. La solución que nos pueden dar es recién mañana dicen. Le dijimos que no nos vamos a mover de acá. Nos piden que nos movamos, le dijimos que no nos vamos a mover”, habían dos fans anoche ante los medios anoche, con una postura de exigencia de entradas que estuvo muy lejana a la actitud que mostraron los autoconvocados en el hotel esta mañana que solo pedían tener acceso a tickets a precios no exorbitantes. En este caso, ya desde las 9, había argentinos esperando pacíficamente y la vigilia se extendió hasta más allá de las 14 de Qatar. No hubo respuestas concretas, ya que en el hotel no hay directivos de AFA, según insistieron una y otra vez.

Los fanáticos, al terminar la reunión con la Policía, decidieron marcharse evitando la confrontación. Inclusive se insistió en reiteradas ocasiones respetar las reglas del país para no generar problemas tras la imagen que quedó anoche. “Hay que hacer todo pacífico, tenemos que portarnos bien para poder hacer llegar el pedido”, planteó una fanática. Quieren reforzar el mensaje que quieren transmitir, el de tener la oportunidad de comprar el remanente de tickets que habría en circulación pero a precio oficial (entre 600 y 1600 dólares). Los hinchas presentes en el hotel decidieron moverse al DECC, donde también había un gran número de fanáticos desde el mediodía que buscaban estar en el Lusail Stadium, que tiene una capacidad para más de 88 mil personas.

El dilema, por estas horas, es que el precio de la reventa ilegal que circula en diferentes grupos de Whatsapp de fanáticos instalados en Qatar se inició en cinco mil dólares, el número más alto que apareció desde que arrancó el Mundial. Si bien por estas horas las cifras descendieron, todavía se espera que haya una oferta a precio oficial desde FIFA. Los autoconvocados aseguran tener un listado armado de más de dos mil fans sin tickets. Y sueñan con ver a Argentina en cancha...

Seguir leyendo: