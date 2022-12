“La mayor negociación en la historia del fútbol brasileño”: Real Madrid contrató a Endrick, la joya de 16 años a la que comparan con Pelé

Endrick, joya del Palmeiras y fanático de Cristiano Ronaldo, como en este festejo, será refuerzo del Real Madrid (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

El Real Madrid llegó a un acuerdo para contratar a Endrick, la joven sensación que milita en el Palmeiras de Brasil. El delantero de 16 años se unirá al conjunto español cuando cumpla 18, informó el Merengue este jueves en un comunicado.

Endrick, la nueva joya que quiere el Real Madrid y jugará el campeonato sudamericano sub-20 en Colombia El campeonato que citará en Cali y Bogotá a las figuras jóvenes más importantes del futbol sudamericano iniciará en el mes de enero del 2023 y se extenderá hasta el mes de febrero del mismo año VER NOTA

Por ahora, continuará en el elenco paulista y si bien no se revelaron los detalles financieros del acuerdo, medios brasileños informaron que éste ascendería a casi 60 millones de euros (64 millones de dólares). Es un acuerdo similar al alcanzado por el Madrid con el Flamengo por Vinícius Júnior y con Santos por Rodrygo. En cada caso, el club Merengue pagó unos 45 millones de euros (48 millones de dólares) a los equipos brasileños.

Palmeiras es el club del que Gabriel Jesús se mudó al Manchester City hace unos años y Endrick es el astro más promisorio de Brasil. Se convirtió en profesional luego de cumplir 16 años y ha jugado unos cuantos encuentros de inicio con Verdao, el club con más títulos nacionales, que se coronó este año. El elenco paulitas había anunciado el pasado miércoles un acuerdo para transferirle al Real Madrid los derechos federativos sobre el atacante Endrick, de 16 años, considerado la última joya del fútbol brasileño, al que comparan con Pelé y que tan solo podrá formar parte del conjunto español en 2024.

La prensa inglesa asegura que Liverpool tiene un preacuerdo con Enzo Fernández El volante del Benfica, que está realizando una excelente Copa del Mundo en Qatar, estaría en la órbita del equipo que dirige Jürgen Klopp VER NOTA

“Palmeiras, Real Madrid y los representantes del atacante Endrick llegaron este jueves a un acuerdo para la transferencia del jugador al club español en julio de 2024, cuando cumplirá 18 años. Los términos y valores de la operación son confidenciales”, informó el conjunto verde de Sao Paulo en un comunicado.

“Concluimos la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño. La propuesta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick y se corresponde con los objetivos deportivos y económicos que nos hemos marcado desde el inicio de las negociaciones”, afirmó la presidenta del club brasileño, Leila Pereira.

Endrick celebra junto al trofeo de campeón del Brasileirao. Se sumará cuando cumpla 18 al elenco español (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

Según indicó el diario AS de España, “la operación se ha cerrado en 35 millones de euros más 25 por objetivos diversos: ganar el Golden Boy, número de partidos como titular, goles marcados, títulos conquistados... De esta manera se llegaría hasta los 60 millones de euros que figuraban en la cláusula de rescisión del futbolista”.

El entrenador del Real Madrid destacó a dos figuras de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 Carlo Ancelotti ponderó las apariciones que han surgido dentro de la Albiceleste, respaldó a Cristiano Ronaldo tras ser marginado en Portugal y señaló que Brasil que es el equipo “más completo” de la Copa del Mundo VER NOTA

Real Madrid le ganó la batalla por hacerse los servicios de la joya brasileña al Barcelona, PSG y Chelsea, ni más ni menos. Incluso, el París Saint-Germain “llegó a presentar una oferta, como reconoció Douglas Ramos, padre del jugador, de 80 millones de euros, a cambio de Endrick y Estevão, otra de las grandes joyas de la prolífica cantera del Palmeiras”.

Endrick habló tras el acuerdo entre el Palmeiras y Real Madrid. “Agradezco al Palmeiras, campeón de América y del mundo y, por siempre, el club de mi corazón, por brindarme todo lo necesario para llegar a ser lo que soy hoy, ayudándome a alcanzar mis sueños y respeta mis deseos y los de mi familia. Hasta que me incorpore al Real Madrid seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecerle al Palmeiras aún más en el campo: más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición”, afirmó.

Endrick tuvo una actuación descollante en las juveniles del Palmeiras donde anotó 165 goles en 169 encuentros. Luego, fue figura en la Copa São Paulo en 2022, con siete goles en siete partidos, llevándose el premio a mejor jugador del certamen.

“Lástima que no vayamos a ver mucho a Endrick aquí en Brasil. Este chico va a volar. ¡Será mejor que Romario y Ronaldo”, se lamentó el ex internacional brasileño Craque Neto, ahora comentarista en ‘Rede Bandeirantes’.

Así juega Endrick, el flamante refuerzo del Real Madrid

El comunicado del Real Madrid:

El Real Madrid C. F., la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024.

Hasta entonces, Endrick continuará con su formación en la S. E. Palmeiras. El jugador se desplazará a Madrid en los próximos días para visitar las instalaciones de nuestro club.

Seguir leyendo: