Entrevista a Sebastián Torrico, candidato a vicepresidente en las elecciones de San Lorenzo: “No temo exponer mi idolatría”

Sebastián Torrico es la carta fuerte del oficialismo para las elecciones del fin de semana

El próximo sábado se desarrollarán las elecciones en San Lorenzo de Almagro y la lista del oficialismo, que encabeza el binomio Sergio Costantino-Miguel Mastrosimone cuenta con la figura de un ídolo recientemente retirado: Sebastián Torrico. El ex arquero mendocino colgó los guantes en octubre pasado, pero enseguida se puso el traje de dirigente y ahora busca regresar al club de Boedo como vice segundo. ¿Cómo se prepara? ¿Qué proyecta? ¿No teme exponer su prestigio o el cariño cosechado entre los hinchas?

—¿Por qué decidiste ser dirigente?

—Es una función que me gusta, para la que me siento preparado. Hace tiempo lo venía pensando y apenas decidí dejar el fútbol, supe que ese era el camino. Vengo realizando distintas actividades en Mendoza, con la fundación que presido desde hace 10 años y el club que compite en la Liga y el Consejo Federal. Tengo vocación de dirigente y también experiencia.

—¿Qué puntos en común le ves a la experiencia que acumulaste en la gestión de tu proyecto en Mendoza con este desafío en San Lorenzo? ¿Se puede comparar?

—Claro que se puede comparar. Sin dudas. Las responsabilidades son las mismas: la gestión deportiva, la generación de sponsors y recursos, la representación -que allá es en la Liga Mendocina y acá sería en la AFA-, la planificación de un proyecto integral entre Primera e inferiores. Potenciar a los jugadores juveniles, buscar un perfil para las contrataciones, compartir una metodología de trabajo que consolide equipos que quieran ser protagonistas siempre.

—¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Dudaste?

—Hace más de un año que veníamos con charlas y cambiando ideas; en muchas cosas, tomaban lo que yo les decía. Cuando surgió la posibilidad de seguir mi carrera en otro club, me ofrecieron sumarme a este equipo de trabajo. Y acepté porque es algo que me apasiona y conozco a la gente que tengo al lado. Yo vi trabajar a estos dirigentes y dar todo por el club, y me identifico con la idea de fondo que vienen impulsando, con el sentido de pertenencia y la apuesta por los juveniles como bandera. El proyecto es muy lindo, por eso también me sedujo el desafío. Lo único difícil de la decisión fue que tenía que dejar de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta hacer. Después, me puse enseguida a trabajar para lo que viene. Estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien.

—¿No temés exponer tu idolatría con tu decisión?

—No, porque estoy convencido y feliz de la decisión que tomé. Estoy preparado y me sumo a un gran equipo de trabajo, que como te decía pone el hombro, viene haciendo las cosas muy bien y tiene los objetivos muy claros.

Torrico fue uno de los principales protagonistas del San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores en 2014

—¿Qué te dicen los hinchas al respecto cuando te los cruzás en la calle o en actos de campaña?

—Los hinchas me emocionan todo el tiempo. Me demuestran su cariño, que es mutuo, me dan su apoyo, y muchos hasta se ponen a disposición para colaborar.

—¿Qué les decís a quienes dicen que es mejor no meterse en política? ¿No importa el ámbito?

—Les digo que sin el compromiso de involucrarse no hay crecimiento. Yo confío en lo que le puedo aportar al club desde este nuevo lugar. Como dirigente también le puedo dar muchísimo a San Lorenzo.

—¿Cuál sería tu función en el caso de asumir?

—Si nuestra lista se impone en las elecciones, seré el directivo a cargo del fútbol en todas sus áreas, con todo lo que eso implica. Además, tendré la responsabilidad de representar a San Lorenzo en AFA. Tengo una muy buena relación con (Claudio) Tapia. Hace mucho que venimos hablando de cuestiones relacionadas con el fútbol y de cómo mejorarlo.

—¿Cómo combinarías tu rol con el de Matías Caruzzo?

—Mi función es dirigencial, a diferencia del rol de Matías, que es el coordinador de fútbol. Estaremos en contacto todo el tiempo, igual que con (Ruben) Insua, con Pipi Romagnoli, con (Fernando) Berón, con los técnicos de juveniles, del femenino. Ese es el camino.

—¿Cómo evaluás el trabajo de Insua? ¿Entendiste la decisión cuando optó por Augusto Batalla?

—Me gusta el trabajo de Insua. Fue positivo, con resultados de menor a mayor. Logró el objetivo de clasificar a una copa internacional y consiguió algo que hace tiempo no pasaba, y es que la gente volviera a sentirse identificada con el equipo. Con Augusto siempre fue una competencia sana y eso nos ayudaba a potenciarnos. La decisión de que él atajara la tomé con tranquilidad porque pienso que el técnico siempre busca lo mejor para el equipo y para el club.

—En San Lorenzo no estás acostumbrado a los insultos. ¿Cómo reaccionarías si algún hincha te muestra así su desacuerdo con alguna decisión dirigencial?

—Los hinchas siempre tienen derecho a expresarse aunque no avalo insultos. Soy una persona abierta al diálogo, me gusta estar cerca de la gente. Desde que llegué al club me manejé con perfil bajo, compromiso, transparencia y profesionalismo, y puse la cara en la adversidad, inclusive en momentos muy duros de mi vida… Podré cambiar mi rol dentro del club, pero mi esencia es la misma. Todas mis decisiones serán pensando en lo mejor para San Lorenzo.

El ex arquero puso fin a su carrera en octubre pasado (@SanLorenzo)

—Y si tu lista no gana, ¿qué planificás para tu futuro?

—No pienso en esa posibilidad, porque sin dudas somos la mejor opción. Pero si eso llega a pasar seguiré desarrollándome y capacitándome para la función dirigencial, sin ninguna duda.

—¿Por qué creés que se da una elección tan atomizada, con cinco listas?

—Yo soy partidario del consenso, y sinceramente, no tuve tiempo de detenerme a analizar el porqué son cinco las listas que se presentan. Lo que no entiendo es por qué los que pidieron adelantar las elecciones ahora quieren suspenderlas. Siento que me quieren proscribir con esas presentaciones que están haciendo en la Justicia y que no tienen ningún argumento. Pero bueno… Es así, son cosas de la política.

—¿Qué balance hacés de tu carrera? ¿Qué significa San Lorenzo para vos?

—Mi carrera fue más de lo que soñé. Pude cumplir lo que me propuse. Y San Lorenzo es el club que me abrió las puertas en una etapa en la que ya no tenía lugar en Godoy Cruz. Viví 10 años espectaculares en los que siempre recibí el reconocimiento y el cariño de los hinchas. Desde que me tocó llegar, me sentí acompañado y empecé a querer tanto al club que hoy lo siento como mi casa. Mis hijos hacen deportes en San Lorenzo… Yo vivo el día a día del club, lo siento. Ya disfruté acá mi mejor etapa como futbolista. Y ahora quiero vivir también grandes momentos como dirigente.

—¿Te quedó algún sueño por cumplir como futbolista?

—Me fui lleno. No me quedó nada que sienta como pendiente en mi carrera. Me despedí en un día espectacular, agradecido por todo lo que viví en el fútbol, y con el cariño de la gente de San Lorenzo y de mi familia. Más no podía pedir.

Los comicios se realizarán en el predio de Avenida La Plata y, además de la del oficialismo, habrá otras cuatro listas: Renovación Sanlorencista, con Enrique Ronzoni (Presidente) y Matías Noval (vice); Boedo en Acción, con Marcelo Moretti (Presidente) y Rubén Dario Coronel (vice); Volver a San Lorenzo, con César Francis (Presidente) y Cristian Mera (vice); y Siempre San Lorenzo con Cipriano Pommies (Presidente) y Ricardo Saponare (vice).

