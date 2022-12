Dura crítica de César Luis Menotti a Van Gaal: “Dijo boludeces, está gagá”

Menotti Criticó A Van Gaal

La selección argentina construyó un camino de sacrificio, temperamento e inteligencia para llegar a la final del Mundial Qatar 2022. Luego de la derrota con Arabia Saudita en el debut, el equipo de Lionel Scaloni supo reponerse para superar a México y Polonia en el Grupo C; y avanzar a la siguiente fase como líder de su zona.

El triunfo ante Australia depositó a la Albiceleste en los cuartos de final, donde afrontó un duro encuentro cargado de tensión contra Países Bajos. Las provocaciones del estratega neerlandés en la previa y el juego psicológico de los jugadores de la Orange en los penales hicieron que el choque se viviera como una nueva edición del clásico que en la mayoría de los casos concluyó con victoria sudamericana (1978, 2014 y 2022, dado que en 1974 y 1998 el triunfo fue para los europeos y en 2006 terminó en empate en la fase de grupos).

En este sentido, César Luis Menotti realizó una dura crítica hacia Louis van Gaal, por sus dichos en referencia a Lionel Messi durante el certamen que se disputa en Medio Oriente. “Van Gaal dijo boludeces. Él se metió con los jugadores, está medio gagá, dijo algunas pelotudeces”, remarcó el Flaco.

En diálogo con Radio Mitre, el director general de Selecciones Nacionales de la AFA también subrayó que “el cuerpo técnico argentino no vende humo”, al analizar el desempeño del DT de Pujato y sus ayudantes de campo. “Están metidos todos los días en reforzar su aprendizaje y se comprometen con los jugadores de manera leal, y no es solamente Scaloni, son todos los que lo rodean”, expresó el ex técnico campeón del mundo.

César Luis Menotti explicó que él tiene que ver con el proyecto actual que encabeza Scaloni debido a su función en la AFA, aunque dijo que el éxito le pertenece únicamente al conductor de La Scaloneta. “Tengo que ver con este proyecto pero este momento es un mérito absoluto de los chicos del cuerpo técnico que ganaron la confiabilidad de los jugadores y armaron un equipo serio, y también el presidente de la AFA”, aclaró en alusión a Claudio Chiqui Tapia.

El Flaco se refirió además al presente de Lionel Messi y destacó que “está más sobrio, pero no perdió la rebeldía de encontrar el desequilibrio cuando el juego cuando no aparece, su individualidad ayuda mucho”. En tanto, sobre Julián Álvarez consideró que “se está adaptando más al manejo de los tiempos, creció mucho, tiene potencia y gol”.

Por ultimo Menotti mencionó que el rival de la Argentina para la final del domingo debería ser Francia. “No lo vi bien a Marruecos, se supone que Francia tendría que ser el finalista y si sucede definirán el título los dos mejores equipos del Mundial”, concluyó.

