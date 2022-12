Álvaro Morales se lanzó contra Messi y lo comparó con Julián Álvarez

Álvaro Morales arremetió de nueva cuenta contra Lionel Messi

Argentina logró su pase a la final de la Copa Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi ingresó, una vez más, su nombre a las páginas de los libros de historia pero no ha logrado convencer al comentarista Álvaro Morales. Y es que el panelista de ESPN volvió a arremeter contra el jugador del París Saint Germain por su actuación en la ronda de semifinal contra Croacia, donde se hizo presente con el primer gol del marcador.

Por medio de sus redes sociales, Alvarito Morales publicó un mensaje donde comparó el rendimiento del número 10 con Julián Álvarez. Y es que el más experimentado de los dos se ha llevado los reflectores por la cuota goleadora que registra en el certamen, pero el comentarista destacó que el delantero del Manchester City ha logrado casi la misma cantidad de goles sin supuesto apoyo.

“Julián Álvarez”, acompañado de una serie de emojis en señal de aplausos y reconocimientos, así como “Julián Álvarez tiene casi los mismos goles que Messi en este Mundial y sin necesidad de polémicos penales ¡Qué bueno es el Julión!”, fueron los dos mensajes referentes al tema que dio a conocer por medio de su cuenta verificada de Twitter @AlvaritoMorales.

Julián Álvarez tiene casi los mismos goles que Messi en este Mundial y sin necesidad de polémicos penales.



— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 13, 2022

El marcador del primer duelo de semifinal de la Copa del Mundo fue inaugurado por Lionel Messi. Fue al minuto 34 cuando anotó desde los once pasos, pero con una polémica decisión que sembró dudas entre la afición, jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional croata. De hecho, ese fue el disgusto principal que desató la crítica de Álvaro Morales.

Durante un contragolpe de la albiceleste, Julián Álvarez encontró la oportunidad de ingresar al área del equipo europeo en un mano a mano contra el arquero. Cuando Dominik Livakovic salió para impedir el paso del esférico, se cruzó en la trayectoria y provocó el choque con el artillero del Manchester City. En ese momento los dos jugadores cayeron al suelo y el silbante no dudó en señalar la pena máxima.

El encargado de cobrar el disparo fue Messi. Con seguridad, tomó el balón para realizar su cuarta ejecución desde el manchón de penalti y se preparó para anotar su tercer gol en la misma circunstancia. Cabe mencionar que de los cinco goles que ha registrado en el certamen, tres han sido desde los once pasos. Mientras que los cuatro de Álvarez han sido con el balón en movimiento.

Lionel Messi pasó a la final del Mundial de Qatar con Argentina (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La anotación no solamente significó emparejar a Kylian Mbappé como líder de goleo en el Mundial de Qatar 2022. También impuso una nueva marca con la selección argentina, pues superó por un gol la cifra de Gabriel Batistuta. Y es que, hasta antes del encuentro de semifinal entre la albiceleste y Croacia, Messi y el exfutbolista estaban empatados como máximos anotadores de Argentina en competencias mundialistas, cada uno con 10 dianas.

Al respecto, uno de los personajes que figuró por enunciar un discurso completamente diferente al de Morales fue David Faitelson. El también panelista de ESPN dio a conocer un video con su opinión acerca del papel del exdelantero del FC Barcelona y destacó que tiene la capacidad de poner “el mundo a sus pies”.

“Es Messi y solo Messi. Es increíble la forma y nivel que mantiene este futbolista. Uno de los mejores, no solo de esta época sino de muchas épocas. Para valorar lo que ha hecho Messi no hay que compararlo con algún futbolista de la época actual. No. La única comparación respetuosa es ponerlo al nivel de Maradona, Pelé, Cruyff (...) Si Messi no estuviera, Argentina no estaría en la final”, pronunció.

