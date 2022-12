Revelaron detalles de cómo Carlos Bilardo ve el Mundial Qatar 2022 y qué piensa de la selección argentina

Miguel Lemme y Carlos Bilardo (Twitter: @GrassoWalter)

Más allá de su enfermedad, Carlos Salvador Bilardo está pendiente de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y mira los partidos del equipo conducido por Lionel Scaloni. Incluso el Doctor está entusiasmado con su rendimiento, según informó en en testimonios radiales Miguel Lemme, su ex ayudante de campo en Estudiantes de La Plata entre 2003 y 2004, la última vez que el Narigón dirigió al Pincha.

Del espectacular cruce de Lisandro Martínez al atajadón de Dibu: las salvadas que se celebraron como un gol de Argentina ante Australia Aziz Behich hizo una jugada individual magnífica, pero el defensor del Manchester United salvó justo a tiempo. Sobre el final, el arquero se hizo gigante ante Garang Kuol y le dio la clasificación a la Albiceleste VER NOTA

El colaborador contó en una entrevista con Radio Provincia que el ex entrenador que supo ser campeón mundial en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, está contento por el funcionamiento del elenco a cargo del estratega de Pujato, que se clasificó para jugar los cuartos de final del certamen.

“Bilardo ve el Mundial y está contento con el rendimiento de la selección”, aseguró Lemme, quien además fue asistente técnico del seleccionado entre 2008 y 2009 en el primer año de Diego Armando Maradona como primer entrenador del equipo.

El parte médico de Ángel Di María: ¿llega al partido contra Australia? El hombre de Juventus debió ser reemplazado contra Polonia producto de una molestia muscular VER NOTA

Lemme es un viejo conocido de Bilardo ya que como jugador fue campeón en el Estudiantes de La Plata que se consagró en el Torneo Metropolitano de 1982. Gracias a ese título el entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, le ofreció el cargo de director técnico al Carlos en la Selección, puesto que asumió en 1983 y del que se mantuvo hasta la final del Mundial Italia 1990. En ese momento consideró que se había cumplido un ciclo y a pesar de la insistencia de Grondona, renunció y fue reemplazado por Alfio Basile.

Rodean al Doctor Bilardo, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri. La foto es de febrero de este año (@gringo_giusti)

Bilardo padece desde desde mayo de 2018 el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. En ese momento debió ser internado de urgencia. Desde entonces, se encuentra asistido las 24 horas por un equipo de profesionales.

Con goles de Messi y Julián Álvarez, Argentina superó 2-1 a Australia y jugará los cuartos de final del Mundial contra Países Bajos La Albiceleste supera a una de las sorpresas de la fase de grupos. El ganador jugará ante los Países Bajos, que venció 3-1 a Estados Unidos en el primer duelo de octavos VER NOTA

Lemme, además de haber trabajado con Bilardo es amigo suyo, y en mayo de 2021 reveló que la familia decidió no informarle los fallecimientos de Diego Maradona ni de José Luis Brown. “Me preguntó ‘¿dónde está el 10?’ y yo enseguida le contesté que no sabía dónde andaba ese loco”, informó Lemme en ese entonces.

El Doctor también recibió la visita de sus ex dirigidos en la selección argentina y en una reciente entrevista con Infobae, el ex volante Ricardo Giusti indicó que “Carlos está ahí, con un estado relativamente bueno. Está en su departamento, acompañado. No es el mismo de antes obviamente, no tiene las ganas de antes, pero dentro de lo que tuvo, una lesión seria en el cerebro, está bien”.

La selección argentina volverá a jugar este viernes y será por los cuartos de final ante Países Bajos, desde las 16 (hora de Argentina) con seguridad Bilardo estará pegado al televisor. Enfrente estará la Naranja de Louis van Gaal, un experimentado entrenador que utiliza la estrategia 3-5-2 que Bilardo hizo famosa en México 1986.

En tanto que el elenco a cargo de Scaloni buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen que se disputa en Medio Oriente y en caso de avanzar podría enfrentarse a Brasil en una hipotética semifinal si es que el Scratch también supera a Croacia.

Seguir leyendo: