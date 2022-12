La reacción en vivo de Ibai Llanos por la eliminación de España del Mundial Qatar 2022 y el furioso tuit tras el que desapareció de las redes

La reacción de Ibai Llanos a la eliminación de España en el Mundial Qatar 2022

La primera sorpresa de los octavos de final se hizo esperar y finalmente fue Marruecos quien pateó el tablero al eliminar a España del Mundial Qatar 2022. La Roja dominó las acciones con la posesión del balón pero nunca pudo descifrar la manera de romper la defensa del seleccionado africano. Una vez que se consumieron los 120 minutos, el pase se definió a través de una definición por penales y España eliminado del Mundial: Marruecos dio el golpe, le ganó por penales y avanzó a cuartos de final.

Las primeras impresiones de los fanáticos españoles fue de tristeza al quedar en el camino por tercera vez consecutiva de un torneo grande desde los doce pasos: cayó en Rusia 2018 frente al anfritrión, en semifinales de la Eurocopa 2020 y la reciente caída con Marruecos en el Education City Stadium. Uno de los primeros en mostrar su frustración fue el streamer Ibai Llanos que reaccionó en vivo a la tanda y twitteó apenas finalizó la serie: “Me voy a la puta mierda”.

En su transmisión de Twitch, se lamentó después del remate que falló Sergio Busquets. “No se puede pasar así amigos, ha ido andando... Madre de Dios. No está bien tirado, poca potencia y llega de sobra. Cuando no va fuerte el penalti, si te adivina el lado llega siempre el portero”, opinó sobre la ejecución del volante del FC Barcelona. Vale recordar que el streamer tiene buena relación con varios de los futbolistas de la selección española como Jordi Alba y otros que ya no están, como Gerard Piqué.

El tweet del streamer segundos después de que Achraf Hakimi sentencie la definición por penales

Y continuó con el cierre de Achraf Hakimi: “Si marca Marruecos, España eliminada. Qué cruel es el fútbol, tío. Es lo que hay amigos, España ha fallado tres penaltis. Los penaltis son crueles pero no son una lotería, hay que jugarlos. Es increíble, acaba de tirar una panenka en el último penal. Cuartos de final para Marruecos... no se puede decir mucho más. Tres penaltis fallados, es lo que hay”. Luego, se quedó varios segundos en silencio intentando procesar la eliminación de su país.

En la previa del Mundial Qatar 2022, a Ibai le llegó la posibilidad de viajar en el avión con la selección española con el objetivo de crear contenido para compartir por sus plataformas. Sin embargo, el mismo streamer rechazó la oferta. “Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no lo voy a hacer”, admitió en su momento sin saber la idea que tenía Luis Enrique en ingresar en el mundo de Twitch.

