“A lo mejor, Luis Enrique renuncia en un stream”: ácido editorial después de la eliminación de España en el Mundial Qatar 2022

La sorpresiva eliminación de España frente a Marruecos por penales en el Mundial Qatar 2022 desató múltiples críticas en la prensa de ese país y el principal apuntado fue el entrenador Luis Enrique, después de que se haya distinguido por hacer streamings durante la Copa del Mundo sobre diferentes temáticas. Luego de un empate sin goles que no se perforó en los 120 minutos, las penas máximas se hicieron presentes en el Estadio Ciudad de la Educación y en el programa El Chiringuito vivieron a flor de piel la serie de penales que concluyó en derrota por 3-0. “Es indignante”, calificó uno de los panelistas presentes en el ciclo.

“Lo de este hombre lo hemos aguantado... nos quedamos solos. Menos mal que está el archivo de El Chiringuito”, sentenció Jorge D’Alessandro, quien en diálogo con Infobae señaló que se esperaba este final: “Ha sido un equipo sobrevalorado sostenido por una utopía de juego que no tiene posibilidad de hacer realidad. Se ha ahogado en una reiteración de pases en zonas intermedias, nulas y sin ningún tipo de profundidad. Su entrenador, fiel a su estilo, murió por inanición”.

“Ha caído merecidamente, es un fracaso auténtico. No me sorprende en absoluto. El fútbol español está muy mal futbolísticamente y carente de figuras”, lanzó.

Otra de las voces que volvió a cargar contra el entrenador fue el conductor del ciclo, Josep Pedrerol, mientras se colaban frases que catalogaban esta derrota como un “ridículo histórico” y otras que hacían hincapié a la cantidad de toques intrascendentes que hizo España durante un partido que cerró con una sola llegada al arco. “Ahora, que salgan los que les parecía todo bien, todo maravilloso, incluso stremear durante un partido de fútbol”, comenzó Pedrerol, quien ya había criticado la nueva faceta de Luis Enrique después de la derrota ante Japón en el cierre de la fase de grupos.

Fuerte crítica a Luis Enrique. Fue hecha por José Pedrerol, conductor del programa El Chiringuito

En este sentido, se refirió a su posible renuncia en el cargo y optó por la ironía: “A lo mejor, anuncia su renuncia en un stream”.

“Es algo que se da por hecho que la etapa de Luis Enrique se ha acabado, pero me da un poco igual. Me importa la etapa de España, que es la que se ha acabado hoy. Estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante”, agregó.

“Todos hemos caído en la trampa. El gran problema de esta selección fue hacer protagonista a un seleccionador”, manifestó y alertó que la victoria por 7-0 en el debut llevó a una cierta confianza en la delegación: “La goleada contra Costa Rica nos confundió, pensamos que éramos campeones del mundo. No hemos hecho autocrítica, se ha gestionado muy mal”.

“Luis Enrique le ha quitado tanta presión a los jugadores que no sabíamos que jugábamos un Mundial”, apuntó e hizo hincapié en la serie de penales. En particular, con el ingreso de Pablo Sarabia a los 117 minutos: “¡No había entrado en el Mundial y patea el primer penal de la serie!”.

“¿Cómo va a patear Busquets? Si no se lo creía...”, declaró contra otro de los jugadores que erró su pena máxima.

Qatar 2022 - Marruecos Vs España - Resumen Del Partido

Allí, volvió a hacer uso de la palabra D’Alessandro para despotricar contra el técnico con pasado en Barcelona: “Luis Enrique vino a ensuciar la pelota mediante otra ortodoxia. No lo compro. El fútbol es puro. Me quedo con la samba de Brasil, con la pasión de Argentina y la vergüenza que he pasado que nos gane Marruecos”.

Sin embargo, no quedó el debate ahí porque las declaraciones del entrenador sobre su continuidad reavivaron la discusión: “Tengo más salidas que el metro”. Pedrerol no dejó pasar ese dicho: “¿Qué significa esa frase? ¿Que tiene formas de irse o de entrar en otro lado? ¿Tiene ofertas?”.

Otro de los que la ligó fue el yerno del entrenador. Ferrán Torres, pareja de la hija de Luis Enrique, declaró después del partido que había sido un Mundial “muy positivo” donde habían podido transmitir su idea futbolística y pidió por la continuidad del seleccionador. “Estoy cansado de que me hablen de estilo cuando acabas de ser eliminado haciendo el ridículo”, sentenció Pedrerol.

