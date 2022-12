Adriano se casó y se separó tras 24 días: la insólita historia vinculada a la selección de Brasil en el Mundial Qatar 2022 que llevó a la ruptura

El día que se casaron Adriano y Micaela

El ex delantero brasileño Adriano se suele destacar por su excentricidades e historias del corazón que se roban la atención en los portales de su país y que luego rebotan en el mundo. En este caso volvió a ser noticia por su separación 24 días después de su casamiento con la modelo Micaela Mesquita. Pero lo llamativo no es el efímero tiempo que estuvieron juntos luego de firmar la libreta sino el motivo que llevó a la disolución de la relación. El mismo fue un viaje del Emperador, como se lo conoce, quien se juntó con amigos para ver el segundo partido de su selección en el Mundial Qatar 2022 y que fue triunfo 1-0 ante Suiza con el golazo de Casemiro.

Oscar Ruggeri se mostró en desacuerdo con Lionel Scaloni: “Si me decís que Brasil está quedando afuera, es un alivio” El ex defensor de la selección argentina explicó por qué prefiere a la Verdeamarelha fuera del Mundial Qatar 2022 antes de verlo avanzar de fases VER NOTA

Adriano Leite Ribeiro, más conocido como Adriano, formalizó su relación con Mesquita luego varias intermitencias. Los primeros trascendidos de su vínculo fueron en marzo de 2021 cuando se conoció que tuvo un triángulo amoroso en un hotel de Río de Janeiro al que decidió mudarse. El ex delantero que supo brillar en grandes equipos como Flamengo, Inter y Roma decidió vender su casa cotizada en 1.600.000 dólares y se mudó a un hotel de lujo. Luego de su último paso por el Miami United FC en 2016, el brasileño optó por vivir un estilo de vida que llamó la atención de muchos de sus fanáticos.

Adriano con sus amigos en la favela Vila Cruzeiro

Pareció que a sus 40 años iba a sentar cabeza ya que posteó varias fotos con la joven en su cuenta de Instagram, entre ellas las del día de su casamiento, en una ceremonia con bajo perfil. En las imágenes se los ve muy felices, hasta que comenzó la Copa del Mundo. Incluso, ambos planearon una fiesta íntima con amigos y familiares que se iba a desarrollar este fin de semana, pero nada de eso pasó.

El fuerte audio que le envió Canelo Álvarez por Messi y la “mufa” a Brasil con Ruggeri como cómplice: las ocurrencias del Kun Agüero Tras la victoria de Argentina ante Polonia, el ex delantero reveló cómo fue el cruce por privado que tuvo con el boxeador mexicano. Además, catalogó a la Verdeamarelha como candidata a ganar el Mundial VER NOTA

Según informa el medio local Extra Globo, Adriano habría desaparecido más de 48 horas sin ningún justificativo. El portal indica que el ex goleador del seleccionado brasileño y Mesquita discutieron luego de que él fuera a visitar a unos amigos a Vila Cruzeiro, la favela carioca en la que se crió, para mirar el choque entre la Verdeamareala y Suiza. Luego del encuentro, tardó dos días en regresar.

El perfil de Instagram de Mesquita

En el reencuentro, Micaela no aceptó las explicaciones ni pedidos de disculpas de Adriano, y ella habría decidido terminar la relación. De inmediato borró todas las publicaciones juntos en su cuenta de Instagram y en sus dos únicos posteos en los que se la ve en una de las playas de Río de Janeiro y escribió: “Me duele por dentro, pero no me voy a acostar a sufrir, vivamos”.

Sergio Goycochea se enojó por las burlas de los hinchas brasileños y pidió sacarlos del aire: “No vaya a ser cosa que se peguen un golpazo...” El ex arquero de la selección argentina no toleró las bromas de los fanáticos de la Verdeamarelha luego de su victoria frente a Suiza y pidió que cortaran las entrevistas en las afueras del estadio 974 VER NOTA

Sin embargo, Adriano aún mantiene las fotos de la pareja, cuya relación se habría iniciado a comienzos del 2016 y siguieron viéndose hasta 2018. El año pasado, cuando trascendió el mencionado episodio del hotel, ella llegó a definirse en su momento como “la nueva emperatriz”, bromeando con el apodo del delantero. El supuesto triángulo amoroso que también informó Extra Globo, habría conformado por otra modelo, Victoria Moreira a quien conoció a finales del 2019 y en junio del 2020 se comprometieron, aunque esa declaración de amor con la estudiante de medicina tampoco prosperó. “Miren, gente, la persona con la que estuve es muy falsa. Me equivoqué. Pero seguiré con mi vida, como siempre”, declaró por entonces el ex futbolista.

Con 18 años, Adriano debutó en la Primera División de Brasil en 2000 en el Flamengo y al año siguiente pasó al Inter de Milán. Se convirtió en una de las grandes promesas de su país y siguió en Italia, donde también jugó en la Fiorentina, el Parma y la Roma. Regresó a su país y militó en el San Pablo, Corinthians, otro paso por el Flamengo, Athletico Paranaense y culminó su carrera en el Miami United F. C. En tanto que en su selección llegaron a considerarlo como el sucesor de Ronaldo Nazario y marcó 27 goles en 48 partidos y jugó un solo Mundial, el de Alemania 2006, en el que fueron eliminados en los cuartos de final ante Francia.

Seguir leyendo: