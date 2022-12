Países Bajos vs Estados Unidos, el duelo por la dignidad de la Concacaf

Estados Unidos busca amargar la fiesta de la Naranja Mecánica y pasar a cuartos de final

Estando ya en la ronda de eliminación directa de Qatar 2022, Países Bajos y Estados Unidos son los encargados de abrir la serie de los octavos de final, un duelo que no luce tan disparejo y que, además representa la permanencia de la Concacaf dentro del torneo, pues el combinado de “Las Barras y las Estrellas” fueron la única selección de dicha confederación dentro de los 16 mejores del certamen.

Si hay algo que la actual Copa del Mundo nos ha dejado en claro, es la irregularidad en muchos de sus partidos, pues duelos como el de Argentina vs Arabia Saudita, Japón vs Alemania, Camerún vs Brasil, entre otros tantos, fueron contra todo pronóstico y dejaron bastantes sorpresas en el certamen. Es por ello que ya en las presentes instancias, no se puede dar por hecho el pase de alguna selección. En el caso específico del cotejo entre los “Yankees” y la “Naranja Mecánica”, se presume que puede ser de los más parejos, pero con el valor agregado por parte de cada equipo.

Como ya se mencionó, los norteamericanos fueron el único combinado de la Concacaf en poder pasar de la fase de grupos y uno de los tres de todo el continente americano (junto a Argentina y Brasil), obteniendo su pase en su último cotejo de la primera fase con una victoria por la mínima diferencia ante Irán. De esta manera, Estados Unidos dio un golpe sobre la mesa y demostró a sus vecinos quien es el actual “Gigante” de la confederación.

A diferencia de México, la historia del país dirigido por Gregg Berhalter ya sabe lo que es llegar a un quinto partido fuera de su casa y siendo más extremistas, hasta pueden presumir de un tercer lugar en la máxima fiesta del fútbol, pues durante la primera edición del mundial en Uruguay 1930, quedaron en las semifinales, mismas que perdieron contra Argentina.

Sin embargo, la vez en la que llegaron hasta los cuartos de final ya más en la actualidad, data en Corea-Japón 2002, cuando cayeron en dicha instancia ante los germanos por 1-0. No obstante, es bastante recordado ese torneo entre los países norteamericanos por la eliminación del Tricolor a manos de su acérrimo rival con un contundente 2-0, siendo una de las victorias más satisfactorias para Estados Unidos, así como una dolorosa derrota para el pueblo azteca.

The stage is set. pic.twitter.com/dhAfCCs0Tq — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) December 3, 2022

Por su parte, los “Tulipanes” llegan a este duelo con la firme intención de volver a los primeros planos del certamen y a priori, por fin obtener el título mundial que tanto se les ha negado, pues son tres las ocasiones en las que se quedaron a un paso de tocar la gloria y sucumbieron en la final. Cabe resaltar que en dos de esas finales, las perdieron contra el país anfitrión; mientras que la otra fue hace 12 años en territorio africano con la España del tiki-taka.

ALEMANIA 1974: Alemania 2-1 Países Bajos

ARGENTINA 1978: Argentina 3-1 Países Bajos (Permitiendo dos goles en tiempos extras)

SUDÁFRICA 2010: Países Bajos 0-1 España (En tiempos extras)

El gol que le dio a España su primer título mundial. NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / JEWEL SAMADzzzz

Si bien, los neerlandeses no llegan con uno de los principales candidatos para coronar así como lo hicieron en otras ediciones, en la fase de grupos demostraron ser un equipo ordenado y con una idea de juego bien plasmada bajo la tutela de Louis Van Gaal, mismo estratega que los dirigió en Brasil 2014 y donde se quedaron a un paso de la final tras caer por la vía de los penaltis ante la “Albiceleste” de Messi.

