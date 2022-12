En la previa del partido ante Australia, el presidente del PSG habló sobre la renovación del contrato de Lionel Messi

Lionel Messi tiene en vilo al Paris Saint Germain por la renovación de su contrato (REUTERS/Dylan Martinez)

A la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 todavía le quedan dos semanas de competencia pero los clubes siguen de cerca las acciones de sus principales figuras y aguardan expectantes por sus regresos. En el caso del Paris Saint Germain, sus directivos están atentos a los futbolistas que componen su plantilla estelar y gran parte de los focos se los lleva Lionel Messi, quien transita su segunda temporada en el cuadro francés y cuyo futuro es una gran incógnita.

En el PSG están fascinados con los rendimientos de La Pulga, quien llevó a la Argentina a los octavos de final de la cita mundialista y se prepara para enfrentar a Australia este sábado en el Ahmad bin Ali Stadium. El objetivo del club francés es intentar retener a Messi y renovarle el contrato, aunque son conscientes que deberán esperar a que termine el certamen para empezar las negociaciones.

“Este es el año del Mundial. Espero que Messi esté entre los mejores. Después hablaremos”, comentó Nasser Al-Khelaïfi en una entrevista con el periódico L’Équipe en la que habló sobre varios temas, entre ellos, la situación contractual del crack rosarino.

Nasser Al-Khelaïfi habló sobre la renovación del contrato de Lionel Messi en el PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El vínculo que Lionel Messi tiene actualmente con la entidad parisina finaliza al culminar la vigente temporada, más precisamente en junio de 2023, aunque hay un año opcional. La intención de Al-Khelaïfi es retenerlo hasta 2025, cuando el astro argentino cumpliría 38 años, aunque no lo tendrá nada sencillo porque también tiene sobre la mesa otras posibilidades.

Según publicó en calidad de información exclusiva el diario The Times, Messi podría cerrar un acuerdo con el Inter Miami para jugar en la élite del fútbol estadounidense a partir de junio de 2023, cuando finalice su vínculo con el PSG. El club fundado y dirigido por el ex futbolista inglés David Beckham tiene la intención de convertirlo en el jugador mejor pago de la historia de la Major League Soccer (MLS). Y también aparece en escena el FC Barcelona, que coquetea constantemente con repatriarlo.

Nasser Al-Khelaïfi no lo tendrá nada sencillo para convencer a Leo Messi de continuar. Por lo pronto, deberá conformarse con verlo con la Argentina en territorio qatarí y esperar que vuelva en las mejores condiciones para que siga peleando por los objetivos que tiene con el Paris Saint Germain en esta campaña. Principalmente, el club parisino aspira a ser campeón de Europa. “Hay que ir partido a partido. De momento, nos enfrentaremos al Bayern”, respondió el presidente a L’Equipe.

Lionel Messi está enfocado en el Mundial con Argentina (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En dicha entrevista, Al-Khelaïfi también ha profundizado sobre el tema del estadio y la posibilidad de que el PSG se mude si no llega a un acuerdo de compra con el Ayuntamiento de París. “No quiero irme, pero no tenemos otra opción. No podemos quedarnos en estas condiciones. Ya hemos invertido más de 80 millones de euros en el Parque de los Príncipes. ¿Qué hizo el Ayuntamiento mientras tanto?. Siempre nos comentaban: ‘Después de las elecciones a la alcaldía. Después, tras las presidenciales. Hemos perdido tiempo. Ya podríamos haber construido un estadio nuevo. Fuimos amables, pero se acabó. ¡Basta! Si no aceptan la propuesta que hicimos, nos iremos”, sentenció.

