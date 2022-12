Las palabras de Oscar Ruggeri que hicieron lagrimear a la familia de Julián Álvarez, tras su gol ante Polonia

*Las palabras de Ruggeri que conmovieron a los familiares de Julián Álvarez

Julián Álvarez fue una de las figuras en la contundente victoria de la Argentina ante Polonia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El delantero del Manchester City comenzó el compromiso ante los europeos como titular y su técnica fue clave para depositar al combinado albiceleste en los octavos de final como líder de la zona.

El ex River marcó el segundo tanto de la Scaloneta luego de una notable acción colectiva, mientras que Alexis Mac Allister fue el intérprete que abrió el marcador en el 2 a 0. “Generamos mucho, pero los goles se nos dieron en el segundo tiempo. Así cumplimos el objetivo”, reflexionó el reemplazante de Lautaro Martínez luego del encuentro. Y agregó: “Cerramos una gran fase de grupos y cumplimos con el objetivo. Hoy se jugó un gran partido”.

Más allá de la producción del cordobés, lo llamativo fue el encuentro que vivió Oscar Ruggeri con los familiares del atacante en el país del Golfo. “Hiciste llorar al hermano de Julián”, le dijo un periodista al ex defensor cuando se dio la improvisada reunión. Y el Cabezón no tardó en responder: “No, no ¿Qué querés? Está emocionado con lo que hace el nene (en referencia al futbolista). Pero, ¿cómo es el nene? Por eso lloran: porque les dije que más allá de los goles que hace, es destacable la educación que tiene. Y de eso son responsables ellos” (mientras señalaba a la familia)

En las imágenes también se mostró emocionada la madre de Julián Álvarez. Y el ex capitán del seleccionado argentino continuó con su discurso: “Ellos son los responsables por cómo lo han criado. Nada más. Después, le tocó ser jugador de fútbol”. Las palabras del histórico defensor conmovieron a los familiares del goleador y cerraron la cita con sonrisas de felicidad.

Cabe recordar que los jugadores del plantel argentino de fútbol volvieron a recibir la visita de familiares, parejas y amigos en su concentración de la Universidad de Doha, tal como se hizo costumbre el día después de cada partido por la Copa del Mundo. Y tal como ocurrió luego de la victoria sobre México, la convocatoria tuvo como atracción para los hijos de los futbolistas la presencia de la cantante Tini Stoessel, quien fue a visitar a su pareja, Rodrigo De Paul.

Ese marco seguramente habrá resultado un regalo adicional para Victoria Paredes, la hija del mediocampista que celebró junto a su círculo íntimo la llegada de sus nueve años. Una torta rosa y blanca con las correspondiente nueve velitas fueron apagadas por la niña antes de recibir el beso de su padre, mientras su mamá, Camila Galante, escribió un mensaje con su foto en redes sociales con la frase: “Amorcito, que seas siempre feliz”.

Así, dentro de una jornada de encuentro pero sin estridencias, dado que en menos de 48 horas la Argentina tendrá que enfrentar a Australia por los octavos de final, estas visitas volvieron para fortificar el ánimo de los protagonistas, mientras sobrevolaba como única preocupación la molestia muscular que hace peligrar la participación de Ángel Di María en el duelo ante los Socceros.

