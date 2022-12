Cuauhtémoc Blanco exhibió los errores del Tata Martino que le costaron la eliminación de Qatar 2022

Cuauhtémoc Blanco lamentó la eliminación de México (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

México se quedó sin octavos de final, para Qatar 2022 no hubo ni siquiera cuarto partido, hecho que generó que la afición y los analistas deportivos criticaran el desempeño de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), de la selección y de Gerardo Tata Martino. Pero, para Cuauhtémoc Blanco, el error estuvo en la táctica del Tata en el último juego.

El ex goleador del América confesó su sentir luego de que el Tri no llegara a octavos de final y se despidiera en la ronda general. Para Cuauhtémoc, el conjunto azteca jugó de manera acertada contra Arabia Saudita, sin embargo, los cambios que realizó en el segundo tiempo fueron errores que causaron la derrota, según contó el Temo en entrevista con Fox Sports.

Para el referente americanista, el Tata Martino no debió de haber metido al área de juego a Raúl Jiménez si no estaba en óptimas condiciones de competir. Al minuto 77, Martino sacó a Henry Martín y en su lugar entró el delantero del Wolverhampton; por ello, Cuauhtémoc insistió en que ahí estuvo el error del partido.

Cuauhtémoc Blanco consideró que el Tata Martino se equivocó en los cambios (Foto: Ramón Sotomayor/ Cuartoscuro.com)

Y es que otro de los cambios que incomodó al ahora gobernador de Morelos fue que también sacó del campo a Edson Álvarez, quien se estaba desempeñando adecuadamente en el campo, así que Cuauhtémoc Blanco consideró que el equipo no necesitaba esos cambios pues estaban jugando bien.

“Creo que el entrenador se equivoca en los cambios, el equipo estaba jugando bien. No sé porqué metió a Raúl si no está al 100% y sacar a Edson fue un error también”

Desde Argentina 78 el conjunto tricolor no se había ido en fase de grupos, por ello el Tiburón Blanco mostró su molestia a tal hecho. “Estoy encab****do ¿no? la verdad que triste, no se puede decir triste, enc*****do porque no se pudo el resultado”, agregó.

Vivimos un primer tiempo muy intenso, venga muchachos hay que definir y hacer el gol presente ¡Vamos Tri, con todo! 🇲🇽 pic.twitter.com/gWaCQFbhmY — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) November 30, 2022

A lo largo de su breve participación en la entrevista sostuvo su punto de vista pues insistió en que el error fue de Gerardo Martino al realizar ajustes que pudieron esperar o ser de distinta manera para darle otra dinámica al equipo. Pero, a pesar de su molestia pidió respetarlas porque así lo decidió el entrenador.

“Te comento, se equivoca el entrenador por los cambios que hizo. Creo que la selección estaba jugando bien, pero son decisiones que toma el entrenador y hay que respetarlas”

En cuanto a qué podría mejorar el fútbol mexicano para tener una mejor actuación en el Mundial de 2026, el Temo insistió en que se debe de disminuir el número de extranjeros en la Liga MX, para que así los mexicanos tengas más oportunidades de debutar en el máximo circuito del balompié mexicano.

Por otra parte no quiso comentar su pronóstico o perspectiva que tiene de cara al siguiente Mundial, en el cual el país será sede con tres ciudades distintas.

México quedó eliminado del Mundial 2022 (REUTERS/Alberto Lingria)

“Yo siempre lo he dicho, son muchos extranjeros que juegan en la liga. Siempre he dicho con tres, cuatro —como antes lo era— y en conjunto con jugadores mexicanos. Yo creo que falta mucho para el otro Mundial y pensar cómo nos va a ir”, afirmó.

Otro de los ex jugadores que hablaron del desempeño del Tri fue Pavel Pardo, que fue seleccionado nacional de 1996 a 2008. Expresó en su cuenta de Twitter que la selección hizo lo que debía hacer en la justa mundialista, sin criticar a los jugadores y el entrenador Gerardo Martino.

“Hicieron lo que tenían que hacer, que era ganar. La diferencia de goles es la que hace que nos vayamos a casa, pero nos vamos con la frente en alto. Mención honorífica a Chávez y sus dardos envenenados”, escribió en su perfil de redes.

