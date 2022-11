Tras la derrota ante Portugal, los hinchas uruguayos en Qatar cuestionaron a Cristiano Ronaldo y se autodefinieron: “Somos messistas”

Hinchas Uruguayos Opinaron De Cristiano Ronaldo

* Enviado especial a Doha, Qatar

Con la mirada perdida, como no pudiendo creer que se les haya escapado un partido muy duro, pero en el que contaron con muchas chances claras de gol. Los uruguayos se fueron masticando bronca del estadio Lusail, que lució repleto para uno de los encuentros que más expectativa generó en la fase de grupos, frente a Portugal. Los lusitanos se impusieron 2-0 y sellaron su boleto para los octavos de final. La Celeste ahora deberá derrotar sí o sí a Ghana en la última fecha para pasar de ronda.

Apesadumbrados, todavía en las tribunas del imponente estadio que se ubica al norte de Doha, los simpatizantes charrúas le ofrecieron su testimonio a Infobae y luego de la opinión unánime sobre el “mal planteo” inicial de Diego Alonso para afrontar este compromiso, no evadieron la pregunta sobre Cristiano Ronaldo, quien volvió a ser protagonista, pero esta vez por una polémica y no por su actuación.

En el que fue el primer tanto de los portugueses en Lusail, CR7 picó al vacío habilitado y pareció rozar el balón. Salió a festejar el 1-0 tras el centro-arco de Bruno Fernandes, a quien finalmente la FIFA le adjudicó la conquista. De esta forma, Cristiano no pudo escalar en la tabla de artilleros del Mundial.

“La verdad es que es un jugador muy peligroso siempre. Lo que sí, en el gol no la tocó. Lo festejó como si hubiera sido de él y sabía que no la había tocado”, fue lo que comentó uno de los uruguayos ubicados detrás del arco donde se originó el gol. Otros dos, a dúo, juraron que no intervino: “Se lo quiso meter a él el gol, no sé si te diste cuenta. Lo festejó como si lo hizo él y no la tocó”. Y uno más aclaró: “No la tocó, pasó de largo y no la tocó”.

Si bien es cierto que hay mucha pica rioplatense entre argentinos y uruguayos, siempre primó el respeto entre ambos. Será por eso que los orientales le guardan mucho más cariño a Lionel Messi que a Cristiano. “Yo no lo banco, no me gusta y nunca me gustó. Yo soy hincha de Messi”, fue uno de los testimonios que sonaron a argento, pero salió de la boca de un hombre con la bandera uruguaya pintada en el rostro. “Los uruguayos somos más messistas, sí. Rioplatense”, afirmó otro al ser consultado por su preferencia. Y un padre e hijo, con mirada cómplice, obviaron: “Messi, preferimos a Messi. Está muy lejos Portugal”.

El partido del 7 luso fue discreto, por eso el análisis charrúa sobre el futbolista al que más cámaras fotográficas le apuntaron en Lusail fue reiterativo: “Pensé que iba a meter un poquito más hoy, pero nada”; “el partido no lo gana Ronaldo, lo gana todo el cuadro (Portugal) y lo pierde Uruguay”; “no soy partidario de Ronaldo en absoluto y la verdad es que no no me preocupó ni influyó mucho”; y “la verdad que no hizo gran cosa”.

Los uruguayos se despidieron del estadio con la cabeza gacha y las ilusiones a cuestas: el próximo viernes definirán su continuidad en la Copa del Mundo de Qatar cuando se enfrenten con Ghana.

