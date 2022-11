La dura respuesta del arquero de Camerún André Onana tras ser excluido en medio del Mundial Qatar 2022

El arquero de Camerún André Onana se fue de la concentración en medio del Mundial (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

En la antesala del frenético partido entre Camerún y Serbia que terminó 3-3 por el Mundial Qatar 2022, llamó la atención la ausencia de André Onana, el arquero titular del conjunto africano. Al poco tiempo se confirmó que el portero del Inter de Milán había tenido un cruce con el entrenador del seleccionado Rigobert Song y, por esa razón, fue excluido del equipo titular ante los europeos y se puso en duda su permanencia con el plantel en la Copa del Mundo.

El día después del conflicto que mantuvo en vilo a los fanáticos de los Leones Indomables, Onana aprovechó sus redes sociales para publicar una extensa carta en la que confirmó que dejó la concentración. “Quiero expresar mi afecto por mi país y la Selección Nacional. Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al equipo a tener éxito”, dijo en la primera parte de su mensaje.

Acto seguido, apuntó contra el DT Song. “Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de la gente a cargo de perseguir el éxito de nuestra Selección y país”, agregó.

Hay que recordar que el entrenador le habría pedido al portero que cambie su estilo de juego, algo que Onana no aceptó. Por esta razón, la estrella del equipo que milita en el fútbol italiano decidió abandonar el búnker camerunés en Doha y ya viajó rumbo a París para esperar el futuro de su seleccionado en la Copa del Mundo.

Onana junto al DT Song antes de dejar el Mundia (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

“Los valores que pregono como persona y como jugador son los que me identifican, y los que mi familia me dio desde chiquito. Representar a Camerún siempre fue un privilegio. El país primero y para siempre”, expresó Onana.

¿Cuándo se produjo el intercambio de opiniones que terminó con el arquero titular de los africanos fuera de la nómina mundialista? El pasado sábado, Song, histórico jugador de la selección que se convirtió en el entrenador del combinado nacional, le habría reclamado a su portero titular que arriesgase menos en las salidas y con la pelota en los pies. Luego de no aceptar dicha sugerencia y al verse que el DT lo iba a relegar al banco de los suplentes, Onana prefirió no continuar con sus compañeros en Qatar.

Tras el empate ante Serbia, Camerún suma un punto en el Grupo G en el que Brasil ya se transformó en el primer clasificado a los octavos de final. Justamente, la Verdeamarela será el rival de los africanos en la última fecha. El conjunto que perdió a Onana deberá ganarle a los sudamericanos por un par de goles y aguardar que Suiza y Serbia igualan para lograr el pasaje a la próxima ronda.

El comunicado del arquero Andre Onana tras dejar la selección de Camerún

