Las perlitas del stream de Luis Enrique tras la goleada de España: relaciones sexuales antes del partido y ¿abre un perfil en Only Fans?

Only Fans, su cena y relaciones sexuales antes del partido: las frases de Luis Enrique en stream luego de la goleada frente a Costa Rica

Finalizó la primera jornada del Mundial Qatar 2022 y la mayor goleada que ocurrió durante la rueda inicial fue protagonizada por España con un contundente 7-0 frente a Costa Rica. Apenas terminó dicho encuentro, todos los fanáticos de la Roja aguardaron con ansias el regreso de Luis Enrique a la plataforma de Twitch para realizar su primer stream después de cosechar los tres puntos. De buen humor y con una sonrisa, el seleccionador respondió una vez más las consultas de los espectadores.

Con un promedio por encima de las 100 mil personas, el entrenador tocó un tema que le sacó una carcajada. “¿Para cuándo el Only Fans? Only Fans es para ligar, ¿no? Yo lo que tenía que ligar ya lo ligué y tuve mucha suerte cuando conocí a mi mujer. Por cierto tengo a mi familia aquí. Mañana que es el día libre trabajaremos temprano y por la tarde pero al mediodía me iré a comer con mi familia”, respondió desviando levemente el foco de la consulta.

Escasos minutos más tarde, un hincha le preguntó por su dieta. “¿Qué cenaste Lucho? Desde que dije lo de los seis huevos parece que sólo como huevos. Hoy sólo cené cinco. Dos cocidos y tres fritos. Pero no como huevos todos los días. Pero repito, es uno de los alimentos que más nutrientes tiene y hoy he cenado sepia, boñatos, los cinco huevos que os he dicho, algo de champignones que había a la plancha y de postre un yogurt”, reveló. Y agregó con un poco de culpa: “He pecado un poco con un heladito pequeño de galleta. Una especie de, no se puede decir la marca pero me da igual, Oreo. No es muy bueno pero un antojito de vez en cuando no va mal”

Luis Enrique mostró toda su felicidad con el impecable rendimiento de su equipo frente a Costa Rica (Foto: Reuters)

Además, se tomó el tiempo de dar información sobre una costumbre que existe en el mundo del fútbol. “¿Eso de no mantener relaciones antes los partidos es verdad o mito? Pues aquí estamos concentrados y no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor un día antes del partido. Nosotros de hecho cuando estamos en los clubes y los jugadores duermen en sus casas, me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo practican y lo necesitan, pues bien. Qué tontería. Con sentido común cada uno con su pareja, o con su mujer, o con quien quiera pero entra dentro de la normalidad. Yo de jugador cuando no íbamos concentrados, cuando podía con mi mujer pues hacíamos lo que teníamos que hacer”, argumentó Luis Padrique, como le dicen en el mundo de internet.

El próximo desafío para España será el domingo ante nada menos que Alemania, que llega con urgencias luego de la sorpresiva derrota ante Japón. La selección teutona arriesgará su clasificación a octavos de final: en caso de perder, podría quedar eliminada del Mundial a falta de una fecha de culminar la fase de grupos.

