La “maldición de los campeones” que logró romper Francia para meterse en la segunda ronda de la Copa del Mundo

Kylian Mbappé celebra el segundo gol de Francia ante Dinamarca, que le dio la clasificación a octavos de final en Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

El campeón del mundo pisa fuerte en Qatar 2022 y se sacó una pesada mochila de sus hombros tras la importante victoria 2-1 ante Dinamarca en el 974 Stadium por la segunda fecha del Grupo D. Es que el seleccionado de Francia pudo romper con un histórico maleficio que afectaba a los equipos que deben defender la corona en la siguiente edición y se convirtió en el primer conjunto con la corona en clasificar a octavos de final.

Las chances del conjunto orientado por Didier Deschamps de avanzar de ronda estaban latentes luego del sobresaliente debut ante Australia (4-1) y se confirmaron este sábado 26 de noviembre con una ajustada victoria que logró con un doblete de su máxima figura, Kylian Mbappé. El delantero del PSG pudo sentenciar el juego a los 86 minutos luego del empate que había conseguido Andreas Christensen, de cabeza.

La recordada “maldición de los campeones” que pudieron cortar los Bleus indica que durante cuatro mundiales consecutivos los seleccionados que levantaron el legendario trofeo cuatro años antes debieron armar las valijas en Primera Ronda. De hecho, Francia ya había sido víctima del “hechizo” en el Mundial de Corea-Japón 2002, donde sucumbió en la fase inicial sin ganar un partido en el Grupo A, que compartió con Dinamarca, Senegal y Uruguay.

Sólo Brasil, tras obtener el título en 2002 -se marchó en cuartos de final en Alemania 2006- había regateado la racha. Si nos remontamos a la última Copa del Mundo, en Rusia 2018, Alemania no pudo superar el Grupo F tras caer con Corea del Sur y México. No le alcanzó la victoria ante Suecia, que terminó ganando la zona finalmente. En Brasil 2014 fue el turno de la España campeona en Sudáfrica 2010. La Roja quedó en el camino en el Grupo B, que tuvo a Holanda y Chile en octavos.

Thomas Müller mastica bronca. Alemania se quedó afuera del Mundial de Rusia 2018 en primera ronda luego de haber salido campeón en Brasil 2014 (AP Photo/Victor R. Caivano)

En Sudáfrica 2010, Italia tuvo una actuación para el olvido en un grupo accesible en la previa para los campeones reinantes. La Azzurra empató con Paraguay, Nueva Zelanda y cayó contra Eslovaquia para armar las valijas demasiado temprano. El que zafó del maleficio fue Brasil, en Alemania 2006. Los campeones en Corea-Japón 2002 alcanzaron en cuartos de final y cayeron ante Francia.

Más atrás en el tiempo, en Inglaterra 1966, Brasil no pasó la primera ronda tras haberse consagrado en Chile ‘62 al quedarse afuera con Portugal y Hungría en el Grupo 3. En Brasil 1950 fueron los italianos que comenzaron con la leyenda al no superar la primera instancia, que era de tres equipos. Aquella vez, los campeones en Francia ‘38 fueron derrotados por Suecia y no les alcanzó el triunfo ante Paraguay para avanzar.

