“Chequito contra el mundo”: internautas aplaudieron a Checo Pérez por agridulce triunfo en Abu Dabi

Checo Pérez terminó en el tercer lugar del GP de Abu Dabi y del Campeonato de Pilotos. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Sergio Checo Pérez (Red Bull) terminó la temporada 2022 de la Fórmula 1 en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos, tras quedar en el mismo lugar del Gran Premio (GP) de Abu Dabi; culminando así con el mejor resultado de su trayectoria en el automovilismo al sumar 305 puntos.

Y aunque no pudo consolidarse como el Subcampeón del mundo - puesto que se lo quedó Charles Leclerc (Ferrari) al terminar como segundo en Yas Marina - varios internautas aplaudieron al mexicano por conseguir una histórica jornada “sin el apoyo de su escudería”, según algunos reproches.

“Se hizo todo lo que se pudo con el auto que se tuvo”, “Solito demuestras de qué estás hecho”, “Prefiero que hayas logrado un tercer lugar por mérito propio y no con apoyo de nadie más”, “Mérito doble al hacerlo por cuenta propia, sin co-equipero”, “Chequito bebé solo contra el mundo”, fueron algunas de las tantas opiniones que hicieron tendencia al del número 11 en Twitter.

“La mejor temporada para un piloto mexicano. Ya es el mejor piloto mexicano Checo Pérez”.

Cabe recordar que una semana atrás (en el GP de Brasil), el oriundo de Jalisco y su compañero de escudería, Max Verstappen, protagonizaron una tensa fricción que no sólo costó puntos a Checo en la pelea por el subcampeonato, también habría quebrantado la relación entre ambos pilotos. Fue entonces que, en medio del furor, el neerlandés se comprometió a apoyar al jalisciense la carrera de este domingo.

De ahí que varios estuvieron al pendiente del doble campeón del mundo a fin de determinar cumplía dicho promesa. No obstante, aficionados consideraron que sus palabras habrían sido aire y, de nueva cuenta, lo acusaron de actuar sin compañerismo en Abu Dabi, aunque otros más se lanzaron contra Red Bull por “la mala estrategia”.

“Sabíamos que el cerdo de Verstappen no cubriría a Checo”, “Verstappen no ayudó en nada a Checo”, “No puedo culpar a Verstappen, pero sí a la mala estrategia de Red Bull por mandar a Checo a pits con tan pocas vueltas”, “Verstappen al final nunca ayudó”, “Verstappen no hizo nada por retrasar a Leclerc”, escribieron en la plataforma, algunos acompañando sus argumentos con los tradicionales memes.

“’Gracias’ Verstappen por ayudar tanto a Checo. Para que quiere Checo enemigos si tiene a Max”.

Sin embargo, también hubo varios quienes, si bien no defendieron al neerlandés, afirmaron que esta ocasión “no pudo hacer nada” y pidieron detener el odio en su contra.

Si bien Verstappen fue blanco de reclamos por parte de los internautas, algunos otros dedicaron sus críticas al polémico francés de Alpha Tauri, Pierre Gasly, a quien también señalaron como uno de los culpables de que Pérez no pudiera alcanzar a Charles Leclerc en las últimas etapa de Yas Marina.

Fue en la vuelta 56/58 marcaron bandera azul para el Alpha Tauri a fin que evitara tráfico en pista que pudiera perjudicar la remontada de Pérez. No obstante, Gasly ignoró las señalizaciones y bloqueó al Red Bull cuando éste intentaba recortar distancia con Ferrari.

El disgusto fue tal que hasta el mismo Pérez lo demostró en pista y sus seguidores lo secundaron en redes sociales.

“Tengo la sensación que Gasly perjudicó a Pérez a propósito”, “Gasly peleando el lugar 13 y como rezagado le j*de el subcampeonato a Checo Pérez”, “Tremendo estorbo, le quitó tiempo a Checo”, “Pierre Gasly le acabó de j*der la remontada a Pérez”, atajaron.

