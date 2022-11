El llanto de Sebastián Sosa en la entrada en calor de Uruguay-Corea del Sur luego de la reciente muerte de su madre

El arquero no pudo ocultar su emoción tras la muerte de su madre

El arquero de Uruguay Sebastián Sosa vivió un momento muy especial en la antesala del inicio del Mundial Qatar 2022. Cuando la selección charrúa todavía se encontraba en Abu Dhabi poniéndose a punto para el comienzo de la Copa del Mundo, el portero que viene de jugar en Independiente recibió una de las peores noticias.

Los curiosos datos de la historia de los Mundiales: la Copa con más goles, los países con más triunfos y el récord que puede alcanzar la Argentina en Qatar Las principales métricas que arrojaron las 21 ediciones anteriores. Cuáles fueron los torneos con mayor y menor promedio de goles. Cómo varió la cantidad de equipos en 92 años y por qué Europa está a la vanguardia VER NOTA

La madre de Sosa falleció en Montevideo y uno de los convocados por Diego Alonso tuvo que volar de Emiratos Árabes a su país natal para despedirse de su progenitora junto con el resto de su familia. Frente a esta situación, el cuerpo técnico optó por suspender la sesión de entrenamientos del día posterior y la noticia cayó muy mal en la intimidad del vestuario.

Ahora bien, una semana después del fallecimiento de su mamá, Sosa no pudo ocultar su emoción al salir al campo de juego del estadio Education City para la entrada en calor de los arqueros. Una vez que el guardametas de 36 ingresó al recinto, las cámaras del Canal 4 de Uruguay mostraron las lágrimas del futbolista surgido de Peñarol mientras admiraba lo que rodeaba el estreno de la Celeste ante los asiáticos en el Mundial.

La emotiva arenga de Uruguay en la previa al debut en el Mundial ante Corea del Sur y la motivadora frase de Diego Alonso a sus jugadores La Celeste arranca su participación en Qatar este jueves y en la cuenta oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol publicaron un video para palpitar el encuentro VER NOTA

Hay que mencionar que, una vez que Sosa regresó a Abu Dhabi y se reincoporó al plantel charrúa antes de viajar a Qatar para jugar la Copa del Mundo, el arquero aprovechó sus redes sociales para agradecer el apoyo de todos sus seguidores. Es más, publicó una foto con una imagen de su madre y acompañó el posteo con una extensa carta.

Seba Sosa salió al campo de juego para la entrada en calor y se emocionó (Reuters)

“Gracias a todos y cada uno de mis compañeros por el apoyo y contención en uno de los momentos más duros de mi vida, gracias cuerpo técnico, staff y directivos (no tengo palabras de agradecimiento). Gracias a todos los que nos acompañaron, y por todos los mensajes de ánimo… Son días duros, pero estaré fortalecido por mi madre, mi familia, y por todo lo que han hecho por mi... GRACIAS DE CORAZÓN”, escribió el portero uruguayo.

Uruguay vs. Corea del Sur EN VIVO: la Celeste empata sin goles en un duelo sin un dominador claro En el estadio Education City, el combinado charrúa afronta un exigente compromiso ante uno de los equipos más fuertes de Asia VER NOTA

Sosa será uno de los suplentes de Uruguay en la Copa del Mundo. Además del portero que supo atajar en Boca Juniors, Rosario Central y Pachuca, entre otros equipos, es parte de la nómina de tres goleros que tiene la Celeste en Qatar 2022. Los otros dos son el histórico Fernando Muslera, que ahora será suplente, y el titular elegido por Alonso, Sergio Rochet, de gran temporada la última en Nacional, de Montevideo.

Para el experimentado arquero, jugar una Copa del Mundo era el gran sueño que quería cumplir antes de retirarse. “Es algo con lo que todo futbolista sueña. Lo he buscado, he querido estar y participar. Estoy agradecido con esta oportunidad que me toca vivir”, reconocía el propio Sosa en diálogo con Radio Sport 890 antes de enterarse que iba a integrar la lista de los 26 que presentó el cuerpo técnico de la selección uruguaya a la FIFA.

Seguir leyendo: