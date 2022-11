La incómoda frase de Kevin De Bruyne al ser elegido como mejor jugador en el opaco triunfo de Bélgica ante Canadá

El astro del Manchester City se mostró en un nivel inferior al que exhibe en la Premier League, sobre todo en el primer tiempo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Bélgica venció con lo justo 1-0 a Canadá en su presentación en el Grupo F del Mundial Qatar 2022; no obstante, su prestación fue pobre, al punto que el equipo norteamericano mereció mejor suerte, falló un penal (Thiabaut Courtois se lo atajó a Alphonso Davies) y no le sancionaron dos infracciones clarísimas dentro del área. Así y todo, Kevin De Bruyne fue elegido como el mejor jugador del partido. Si bien ofreció pinceladas del talento que regala semana a semana en el Manchester City, en el primer tiempo estuvo extrañamente errático. En consecuencia, al recibir el premio, el volante ofensivo, de 31 años, no se guardó la sinceridad.

“No me parece haber jugado tan buen partido. No sé por qué me he llevado este trofeo. Quizá por mi nombre y reputación”, sorprendió a todos al momento de posar con el galardón. Su autocrítica fue aún más profunda. “Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

“No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir”, continuó. Tan fastidioso se lo vio con el desarrollo (mucho tuvo que ver el planteo y la vivacidad que opuso Canadá, a quien pidió “darle crédito”) que ni siquiera festejó el gol de Batshuayi. En el medio de la celebración estuvo discutiendo con su compañero Alderweireld.

El propio De Bruyne se encargó de detallar en la conferencia de prensa la causa del debate con el central. “Creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató”, develó.

En la misma línea analizó el partido el entrenador Roberto Martínez. “Ha sido un partido muy difícil. Canadá fue mejor que nosotros, es claro lo que vienen a hacer”, aceptó. “Canadá fue muy difícil, un dolor de cabeza, muy lineal para ser honesto, queríamos mostrar el otro lado del juego. En la dificultad que tuvimos con el penal, se mostró la experiencia y la calidad de un portero que te mantiene en el juego”, concluyó, poniéndole la corona al guardameta del Real Madrid... Aunque el trofeo al mejor jugador quedó para De Bruyne, que no dudó en expresar su disidencia.

