Justin Fashanu, Robbie Rogers y otros futbolistas que se declararon gay

El ambiente homofóbico que generó Qatar en el mundial hizo que muchos aficionados de la comunidad LGBT+ pensaran si ir o no este 2022, ya que el afecto entre las personas o incluso el portar la bandera del arcoíris puede ser llamada de atención.

Ante esta negativa, son contados los equipos de fútbol que dan su apoyo a la población, tal es el caso de Alemania que, en el partido que perdió contra los japoneses, ganó el corazón de todas las personas de la comunidad.

Y uno quien brindó más apoyo es el portero Manuel Neuer, pues en el 2011 declaró ser homosexual y pidió a los futbolistas a “salir del clóset”. Con ello también dijo que sería bueno que los jugadores aceptaran sus preferencias, ya que eso ayudaría a eliminar el tabú en el mundo.

No muchos han declarado su homosexualidad, pero esos pocos tratan de cambiar el mundo, aunque para algunos ya se acabó.

Entre las personas que ya declararon sus preferencias han tenido que abandonar el fútbol, todo por el abuso y acoso que causa y por la falta de apoyo en este deporte.

Justin Fashanu

Este jugador inglés estuvo en muchos clubes entre 1978 y 1997, además de que con su transferencia al Nottingham Forest lo convirtió en el primer jugador afroamericano de un millón de libras.

Sin embargo, todo fue distinto en 1990, ya que cuando se declaró abiertamente homosexual, entrevista que fue exclusiva de “The Sun” y que cambió su vida.

De igual forma, mencionó que tuvo una aventura con un miembro del parlamento conservador casado que conoció en un bar gay de Londres y finalizó con que “acabamos en la cama juntos en su piso de Londres”.

Sus colegas hicieron declaraciones en contra de Fashanu diciendo que los homosexuales no tenían lugar en los deportes y aunque sus compañeros lo aceptaban, decía que hacían chistes sobre su orientación.

En 1998 la policía lo interrogó en EEUU ya que un joven de 17 años lo acusó de agresión sexual y a pesar de que no hubo pruebas Fashanu se suicidó en ese mismo año y escribió:

“Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia [...] espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”.

Anton Hysén

Este futbolista sueco es hijo del ex futbolista del Liverpool y Fiorentina, Glenn Hysén.

Hysén salió del armario en una entrevista que realizó para la revista “Offside” el cual levantó interés en los medios, así fue como se convirtió en el primer futbolista profesional que se declaraba gay en el año de 2011.

También es modelo y hoy en día es un defensor de la comunidad LGBT+.

Robbie Rogers

El futbolista estadounidense hizo pública su homosexualidad en el 2013 y a su vez decidió retirarse del fútbol. Sin embargo, no duró mucho sin jugar, ya que en mayo de ese mismo año Los Angeles Galaxy anunciaron su incorporación al equipo.

Su vida empezó a vivirla de manera normal y comenzó a tener citas con el creador de la serie “Everwood”, “Arrow”, “The Falsh” y “You”, Greg Berlanti y el 18 de febrero de 2016 engendró a su primer hijo por gestación subrogada.

Un año más tarde se casaron en California y ambos dedicaron un mensaje a la comunidad LGBT+ quien los apoyó.

Collin Martín

El jugador estadounidense juega como mediocampista en el San Diego Loyal SC de la USL Championship. Hoy en día es reconocido por aceptar su homosexualidad en el 2018.

Se crio en una familia episcopal observante y en el 2019 se graduó de la carrera de historia.

David Testo

El estadounidense reconoció su homosexualidad del 2011, pero no tuvo la suerte que sus otros compatriotas, ya que se quedó sin equipo.

Aunque decidió retirarse del “Montreal Impact” el cual mencionó, meses después, “No creo que los equipos canadienses estén dispuestos a contratar a un futbolista gay actualmente, es por eso que ya considero mi carrera profesional terminada”.

Declaró ser abiertamente gay en la cadena franco-canadiense “Radio Canadá”, comentó que amigos y familiares ya lo sabían y al momento de salirse sus compañeros respetaron su decisión.

Andy Brennan

(@andybrennan36)

El australiano es jugador externo y delantero de Green Gully y en mayo del 2019 anunció que es gay, esto lo convirtió en el primer futbolista profesional masculino que es abiertamente homosexual.

En una entrevista con FIFpro dijo que “si mis amigos no podían aceptar esta parte integral de mí, si el futbol ya no me quería, entonces yo tampoco los quería en mi vida”. Hoy es uno de los estelares de su equipo.

Joshua Cavallo

Joshua Cavallo, al declarar que era gay, recibió apoyo de jugadores internacionales

Este futbolista australiano fue el segundo en declarar su homosexualidad. En el fútbol es lateral izquierdo en el Adelaide United.

La manera de como dio a conocer su preferencia sexual fue a través de un comunicado publicado en el 2021, siendo que él era el único profesional en hacerlo.

Al declarar que era gay, recibió apoyo de jugadores internacionales como Gerard Piqué, pero cuando denunció acoso e insultos en un partido no fue apoyado.

Jake Daniels

En mayo de 2022, Daniels declaró ser gay

El futbolista inglés que juega como delantero en el club Blackpool de la EFL Championship.

En mayo de 2022, Daniels declaró ser gay, lo que lo posicionó como el único futbolista profesional masculino del Reino Unido en declarar públicamente en ese momento, y el primero desde Justin Fashanu, en 1990.

Citó al también futbolista Josh Cavallo, al técnico de Thetford Town Matt Morton y al buzo Tom Daley como ayudantes para salir.

Su decisión la elogiaron el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente de la FA, el príncipe William, y el capitán de Inglaterra, Harry Kane. El 29 de junio, fue preseleccionado en la categoría de Celebridad del año para los Premios Nacionales de Diversidad 2022 por la “decisión valiente” que tomó.

Yoann Lemaire

Este futbolista amateur francés se declaró homosexual después de que dijo que quiere luchar contra el tabú de este tema.

“Soy futbolista amateur de un nivel horroroso, despedido por ser gay por gente no demasiado inteligente”.

Salió del armario cuando tenía 22 años y a pesar de que recibía chistes referentes a sus preferencias, en los vestidores, esto no le impidió seguir su camino.

En el 2010 llamó la atención de la prensa, ya que su propio equipo le decía insultos y realizaban comportamientos homofóbicos y prefirió apartarse.

Todo lo contó en su libro “Soy el único jugador de fútbol gay... en fin, lo era”.

