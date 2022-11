El capitán de la selección de Irán se rebeló contra el régimen: “La situación no es buena y el pueblo no está contento”

El jugador y defensa del equipo se refirió a las protestas que atraviesa su país

El defensa Ehsan Hajsafi declaró que el equipo nacional de Irán será “la voz” del pueblo durante el Mundial de Qatar 2022, en un momento en el que el país se ve sacudido por movilizaciones sin precedentes, duramente reprimidas por las autoridades.

“Debemos aceptar que la situación en nuestro país no es buena y que nuestro pueblo no está contento”, señaló el jugador del AEK Atenas, en Grecia

“Todo el mundo está descontento. Pero esto no es una razón para no ser la voz del pueblo y no respetarlo. Todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro pueblo y estamos aquí para trabajar duro, combatir, tener un buen comportamiento en el terreno, marcar goles y consagrarnos al pueblo iraní”, continuó.

“Espero que la situación mejore como lo desea el pueblo y que todo el mundo esté contento”, añadió.

Irán, en su tercera participación consecutiva en un Mundial, se ve inmersa en un clima de protestas sin precedentes.

Las manifestaciones se desencadenaron dos meses atrás por la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven kurda iraní, arrestada por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

Según un balance publicado el sábado por la ONG Iran Human Rights (IHR) la represión de las autoridades ha provocado 378 muertos y cerca de 15.000 personas han sido arrestadas por las autoridades.

Hajsafi expresó sus “condolencias a las familias de las víctimas”, añadiendo que está “a su lado”.

El defensa y capitán de la selecci´pon iraní, Ehsan Hajsafi

La revuelta ha fracturado internamente al grupo que dirige el portugués Carlos Queiroz con algunos de sus integrantes, como la estrella Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), expresando su respaldo al movimiento.

Los once jugadores del equipo titular de Irán que se enfrentaron este lunes a Inglaterra, en partido del Grupo B del Mundial de Qatar, se abstuvieron de cantar el himno nacional de un país que vive desde hace dos meses una ola de protestas contra el estricto régimen iraní.

Durante la semana, el capitán del equipo, había adelantado que el vestuario decidiría “colectivamente” si cantar o no el himno como señal de apoyo a las víctimas de las protestas desencadenadas por la muerte de Amini.

Los jugadores se han enfrentado a los llamamientos de los activistas para que utilicen la Copa Mundial para mostrar su solidaridad con los fallecidos durante las protestas, prestando atención a la interpretación de los himnos nacionales y a las celebraciones.

El jueves, el capitán dijo que los jugadores estaban centrados en los “partidos más importantes de nuestras vidas”, no en la política de las protestas. “Lo que trato de decir es que estamos aquí para jugar al fútbol y eso es lo principal en lo que todo el mundo está centrado mientras estamos aquí”, dijo el extremo del Feyenoord.

Pero, finalmente, la decisión colectiva fue la de no cantar el himno. Mantuvieron el gesto serio y en silencio, mientras en las tribunas se escuchaba la letra e incluso un asistente del técnico murmuraba las estrofas.

Ehsan Hajsafi de Irán y el árbitro Raphael Claus hablan con Alireza Beiranvand después de que se lesionó después de chocar con Majid Hosseini

La letra del himno que rechazaron cantar es esencialmente religiosa y política:

Sobre el horizonte se levanta el Sol, amor de Oriente, // la luz en los ojos de quienes creen en Dios, la Verdad y la Justicia // Bahmán es el halo de gloria de nuestra fe. // Tu mensaje, Oh Imam, de independencia y libertad da forma a nuestras vidas. // ¡Oh Mártires! Vuestro clamor resuena en los oídos del tiempo: // Duradera, continua, eterna: República Islámica de Irán!

Este himno no es reconocido por varios grupos de la oposición iraní y las comunidades de la diáspora, que siguen utilizando “Ey Irán”, otra canción patriótica previa a la revolución islámica.

“Bahmán”, del tercer verso, hace referencia al mes en el que se conmemora en Irán con una multitud de ceremonias y festivales el triunfo de la Revolución de 1979.

Irán perdió 6-2 ante un equipo superior de Inglaterra, pero el resultado no fue lo más importante para Mayram, una residente de Teherán de 35 años que también vio su primer partido de fútbol en vivo. Le decepcionó que los jugadores no mostraran una solidaridad más abierta con las protestas en casa.

“Tienes niñas siendo asesinadas en la calle”, dijo. “Es difícil decirlo, pero esta no es una ocasión feliz. Es realmente triste”.

(Con información de AFP)

