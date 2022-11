Otro show de Luis Enrique como streamer: los “permitidos” de España y por qué es imposible que haya espías en el Mundial Qatar 2022

Los Detalles De La Concentración De España En El Stream De Luis Enrique

El mundo del streaming hizo su introducción oficial en el Mundial Qatar 2022 a través de los primeros dos países que decidieron tener un medio de comunicación más cercano a sus fanáticos: España y Argentina. En el caso del combinado europeo, el entrenador Luis Enrique tomó la decisión de realizar transmisiones diarias desde la concentración en Doha y su impacto en la plataforma Twitch sigue siendo furor con un promedio de más de 100 mil espectadores en simultáneo.

Selección de España: Luis Enrique elogió a Alejandro Balde, reemplazo de José Gayà en el Mundial Qatar 2022 Durante su segundo stream en Twitch, el entrenador de la ‘furia roja’ explicó que espera del lateral izquierdo del Barcelona en su primera Copa del Mundo. VER NOTA

Charlas breves de aproximadamente una hora son más que suficiente para que el director técnico comparta sus ideas con el público antes de irse a dormir. Este domingo, Luis realizó su tercer stream en el que se tomó el tiempo de contar algunas intimidades de la rutina de La Furia además de dar sus impresiones de la victoria de Ecuador sobre Qatar por 2-0 en el partido inaugural.

El entrenador contó que una de las cosas que más le sorprendió de su llegada al país del Medio Oriente fue la cantidad de agentes dedicados a cuidar al plantel que hay dentro de la Qatar University y lo difícil que sería espiar un entrenamiento. “Aquí imposible que nos espíen porque hay seguridad como si esto fuera la ONU. Por la mañana salimos del hotel y en el minuto y medio que tenemos hasta el campo de juego saludamos como a 50 policías y gente que está dedicada a la seguridad. Es imposible que alguien pueda entrar sin acreditación”, comentó.

Luis Enrique Analizó El Partido Inaugural Entre Ecuador Y Qatar

Pocos minutos más tarde, le consultaron por el uso del celular en la concentración. “Nosotros desde que llegamos a la selección hace cuatro años, el móvil está permitido en muchas de las situaciones de la vida. Evidentemente no en el entrenamiento y en las comidas está prohibido. Nadie puede utilizar el móvil en las comidas de los jugadores porque pretendemos la cohesión del grupo y que todos estén hablando”, explicó. Y agregó al respecto: “En el resto, normalidad. Antes del partido, en el autobús pueden ir con el móvil. Me parece una herramienta que hay que controlar pero en este caso la limitamos donde creemos que es más importante”.

La pregunta más incómoda del Kun Agüero a una figura de España que está en pareja con la hija del entrenador Luis Enrique El ex delantero argentino se refirió a la relación sentimental entre el futbolista español Ferran Torres y Sira Martínez, la hija del entrenador en La Furia, Luis Enrique VER NOTA

Además, le preguntaron si los jugadores tienen la autorización para romper la dieta en las comidas. “Claro que cada tanto nos tomamos una cerveza. Ayer por ejemplo hicimos barbacoa y la gente del staff bebieron lo que quisieron. Los jugadores si querían podían tomar una copa de vino, pero normalmente sólo agua. No se trata de poner normas ridículas porque qué sentido tiene que le pongas a un jugador no tomarse una cerveza si después en su casa se bebe cinco. Cumplimos una serie de normas como tomar agua en las comidas y prefiero una cerveza antes que una Coca-Cola”, concluyó Luis Enrique.

Luis Enrique disfruta su nueva faceta en las redes sociales desde Doha

Para cerrar, el seleccionador se detuvo a dar sus impresiones del partido inaugural: “Vi a Ecuador más convencido y con más experiencia. Qatar es una selección que al ser anfitriona lleva muchísima presión y hoy me comentaron que concentró durante cinco meses para prepararse. No me quiero ni imaginar concentrar cinco meses, debe ser muy duro. No creo que sea lo mejor, pero cada uno tiene su método”.

El exitoso debut de Luis Enrique en Twitch con un inesperado guiño para la Argentina y una espectacular audiencia récord En una iniciativa mediática que sorprendió a muchos, el entrenador de España irrumpió en las redes con soltura y ritmo. VER NOTA

El debut de La Furia será este miércoles 23 de noviembre ante Costa Rica en el Estadio Al Thumama y vale recordar que España comparte el Grupo E con Alemania y Japón.

Seguir leyendo: