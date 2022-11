Salud, dinero y transporte: la guía de recomendaciones para los 35 mil argentinos que viajarán a Qatar a ver el Mundial

Los medios de transporte son gratuitos con la Hayya Card (Foto: Reuters)

* Enviado especial a Doha, Qatar

Esa pequeña comunidad que no supera las 400 personas se transformará de repente en una especie de ciudad ambulante a lo largo de un mes. Qatar está inundada de nacionalidades diversas. Más de un millón de fanáticos terminarán de aterrizar sobre Doha durante las próximas horas. Y esos pocos documentos argentinos que están en este país de Medio Oriente a lo largo del año se verán replicados por miles: se espera la visita de unos 35 mil ciudadanos albicelestes para ver los partidos de la Selección durante el Mundial, una cifra que podría ascender considerablemente si la suerte está del lado de la Scaloneta.

“Hemos recomendado tener ciertas precauciones, actuar con sentido común, tenerle respeto a la cultura qatarí. Entiendo que va a haber cierta flexibilización de las normas, pero nunca está de más tener cuidado y respetar la cultura de cada país. Sabemos que es una cultura diferente”, le aclara a Infobae el embajador argentino en territorio qatarí, Guillermo Nicolás.

El próximo martes 22 de noviembre, en el Lusail Stadium, Argentina hará su debut contra Arabia Saudita y se espera una verdadera marea celeste y blanca en las tribunas. Y para eso ya hay un operativo especial con el fin de asistir a los compatriotas: “Tenemos organizado un sistema consular con algunos puntos fijos dondeen los que vamos a estar presentes para ayudar a los argentinos. El punto focal va a estar en la embajada, pero también estaremos en un centro de asistencia internacional con atención permanente y tendremos presencia en cada estadio los días del partido, al igual que habrá asistencia en el fan zone de la FIFA”.

Los hinchas llegarán al territorio qatarí con el fin de disfrutar el Mundial, pero deberán tener presentes algunos ítems elementales para vivir la experiencia sin problemas o para afrontar cualquier eventualidad. Uno de los temas básicos es el manejo del dinero, teniendo en cuenta que existe en el país anfitrión un sistema de consumo ampliamente “bancarizado” –por lo que podrán utilizarse las tarjetas con los correspondientes impuestos informados para el caso-: “En el caso que traigan dinero en efectivo, tratar de que los dólares sean los billetes más nuevos posibles, porque en algunos casos no los reciben. El consejo es manejarse con la moneda local, cambiar la moneda que se traiga y pagar con Riyal Qatarí. El cambio se puede hacer en cualquier lugar acá, no varía la tasa de cambio, es uniforme en todo el país. Y después al regresar el valor de compra es casi el mismo, dos centavos de diferencia, por lo que no sería un pérdida considerable”.

En Qatar residen unos 400 argentinos habitualmente, aunque la cifra se duplicó en los últimos meses ante aquellos que emigraron con el fin de trabajar en el ámbito hotelero y gastronómico. “Sabemos que hay alrededor de 50 mil entradas compradas por argentinos, pero por supuesto puede haber gente con más de una. También sabemos que hay argentinos que no consiguieron entrada para Argentina y compraron entradas de otros partidos. Estimamos en total que vendrán unos 35 mil. La comunidad histórica es de 400, pero en los últimos dos o tres meses se incrementó bastante porque mucha gente vino a trabajar durante el Mundial”, detalló el embajador.

Se esperan a 35 mil argentinos para el día del debut ante Arabia Saudita (Foto: Reuters)

Si bien se recomienda tener la habitual asistencia al viajero, el país organizador brindará “asistencia médica gratuita” en dos centros de salud en “casos de urgencia y primera necesidad”, aclaró el diplomático. Aunque sea en este tipo de situaciones o incluso en cuestiones de índole legal –como ocurrió semanas atrás con la detención de dos argentinos– la embajada está preparada para brindar asistencia: “Estamos a disposición para que pregunten, se asesoren. La idea es que ante un problema puedan ser atendidos rápida y eficientemente. Hay que entender que el poder de la embajada es limitado (en temas legales), pero sí estamos al lado de la gente para que en tal caso tengan un proceso justo y que no sean menoscabados sus derechos por ser extranjeros”.

Los medios de transporte serán gratuitos con la Hayya Card –la tarjeta que emitió el gobierno qatarí que es un complemento del pasaporte e indispensable para ingresar al país– y los subtes tendrán recorrido de 6 de la mañana a 3 de la mañana: “Hay un sistema integrado de metro, subte y ómnibus. Además, para ir a los estadios van a existir ómnibus especiales que se van a tomar desde lugares predeterminados”.

También existen otros tópicos vinculados a lo cultural que desde la embajada abordan para evitar alguna mala experiencia, ya sea por temas de vestimenta, el consumo de alcohol o “las demostraciones de afecto en público”. “Se sugiere no usar pantalones demasiados cortos, pero teniendo en cuenta el clima, que habrá una temperatura promedio de 23°, con bermuda y remera no van a tener problemas”.

“En Qatar está prohibida la venta de alcohol, sólo se puede consumir en aquellos lugares con licencia para hacerlo. En el Mundial va a haber una excepción porque se va a poder comprar y consumir en los fans zone la cerveza que patrocina la FIFA. Y en los alrededores del estadio se podrá ingerir tres horas antes del partido y una hora después de la finalización”, aclaró.

“Con el tema de las demostraciones de afecto nadie va a decir nada si van de la mano con su pareja, con un brazo arriba del hombro o si le dan un beso. Pero es un caso para actuar con sentido común, como por ejemplo no pararse a la salida de algún lugar de culto, una mezquita, y ponerse a besarse ahí dos personas. Eso probablemente genere algún tipo de rechazo, entiendo que no va a haber cuestiones represivas o de algún tipo acción judicial, simplemente les sugerirán que se vayan de ahí. Para evitar el mal momento, no está mal respetar estas condiciones”, puntualizó el embajador.

También advirtió que no va a haber “ningún problema” con la comunidad LGBT en un país que culturalmente se muestra en un terreno diferente al nivel del avance de los derechos individuales en comparación con Argentina. “Hay que tener en cuenta que por temas culturales la población local no está acostumbrada a determinadas cosas. Muchas veces lo que para nosotros es de absoluta normalidad, aquí no lo es”, aclaró.

“Estoy convencido igual de que va a haber una flexibilización de las normas, entre otras cosas por la masividad del evento. Pero no está de más tener en cuenta estas pequeñas cosas”, explicó. Y agregó: “Van a descubrir que es gente amable, cálida, porque forma parte de la cultura eso también. Van a descubrir un mundo nuevo probablemente. Para conocer una cultura, es importante adentrarse en esa cultura, entenderla. No va a haber problemas con las demostraciones de alegría o de apoyo que pueda haber para la selección argentina. Es más, ya hubo banderazos, juntadas y reuniones. No sólo no generó problemas esa gente gritando, saltando, mostrando banderas, haciendo ruido, sino que los medios de comunicación locales destacaron este tipo de eventos y los mostraron como un ejemplo de lo que viene. Lo valoraron positivamente”.

