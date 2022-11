Checo Pérez largará desde el segundo puesto en el GP de Abu Dabi; Verstappen primero

La atención sobre el Circuito de Yas Marina se centrará entre el mexicano Pérez y el monegasco Leclerc, quienes se disputan el segundo sitio de la clasificación anual. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Se llevó a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 y con ello quedó definido el orden de salida para la carrera del domingo. Sergio Pérez terminó en la AAA posición al parar en 1:24.052 el cronómetro. La última pole position de la temporada se la llevó el neerlandés y compañero de Checo, Max Verstappen con un tiempo de 1:23.822.

La temporada 2022 de la máxima categoría del automovilismo está cerca de llegar a su fin con la despedida de varios de sus integrantes, entre ellos, el tetracampeón Sebastian Vettel. Con el campeonato de Pilotos y Constructores entregados, la emoción sobre el Circuito de Yas Marina se centrará en lo que pase entre el mexicano Pérez y el monegasco Leclerc, quienes se disputan el segundo sitio de la clasificación anual.

“Es un buen inicio. No he podido ese paso en la Q3, pero es bueno tener esa primera linea de parrilla. Max ha hecho un gran trabajo para mí. (...) De verdad espero que en la carrera de mañana sea fuerte”, dijo Checo al finalizar la sesión.



La Clasificación del GP de Abu Dabi

1.- Max Verstappen (Red Bull).

2.- Sergio Pérez (Red Bull).

3.- Charles Leclerc (Ferrari).

4.- Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

5.- Lewis Hamilton (Mercedes).

6.- George Russell (Mercedes).

7.- Sebastian Vettel (Aston Martin).

8.- Daniel Ricciardo (McLaren).

9.- Esteban Ocon (Alpine).

10.- Lando Norris (McLaren).

El resto de la parrilla quedó lo lidera Fernando Alonso (Alpine) en la décimo primera posición. Después le siguieron Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Mick Schumacher (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Valtteri Bottas, Alex Albon (Williams) y por último Nicholas Latifi (Williams).



La lucha por el subcampeonato

Luego de 21 Grandes Premios y la visita a cuatro continentes, los pilotos de Red Bull Racing y de Ferrari se encuentran empatados a 290 puntos. Independientemente del sitio que ocupen al final, ambos competidores firmarán la mejor temporada de sus respectivas trayectorias pues, concluirán en tercero o segundo y ninguno antes ha logrado algo mejor que el cuarto lugar.

No obstante, el objetivo tanto de Checo como de Leclerc es conseguir el subcampeonato y para ello la fórmula es simple: el que quede por delante del otro, será quien se levante como el vencedor de esta particular contienda. El circuito de Yas Marina es el escenario elegido para la definición y cierre de la temporada, una pista en la que el mexicano no ha logrado sus mejores resultados.

Además, el monegasco cuenta con una ligera ventaja corriendo en el trazado de más de 5.5 km ya que, en apenas sólo cuatros ocasiones que se ha presentado, ya ha conseguido subir al podio (tercera posición en 2019). En cambio, el jalisciense registra sólo un quinto puesto como el mejor de sus resultados (y ha disputado el GP de Abu Dabi en 11 ediciones.

Horarios del GP de Abu Dabi:

Carrera: domingo 20 de noviembre a las 07:00 horas.

