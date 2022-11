Sergio Pérez y Charles Leclerc definen todo en el GP de Abu Dabi, una cita sin grandes resultados para Checo

Sergio Pérez y Charles Leclerc definen todo en el GP de Abu Dabi; una pista difícil para el mexicano. (REUTERS/Leonhard Foeger)

La Fórmula 1 está próxima a finalizar una temporada más con la disputa del Gran Premio de Abu Dabi 2022. Con los dos campeonatos entregados, el orden de la parrilla todavía debe definirse con la batalla por el segundo puesto como la más atractiva de todas. En ella se ven involucrados el mexicano Sergio Pérez y el monegasco Charles Leclerc, quienes no podrían llegar más igualados a la última carrera del año.

Luego de 21 Grandes Premios y la visita a cuatro continentes, los pilotos de Red Bull Racing y de Ferrari se encuentran empatados a 290 puntos. Independientemente del sitio que ocupen al final, ambos competidores firmarán la mejor temporada de sus respectivas trayectorias pues, concluirán en tercero o segundo y ninguno antes ha logrado algo mejor que el cuarto lugar.

No obstante, el objetivo tanto de Checo como de Leclerc es conseguir el subcampeonato y para ello la fórmula es simple: el que quede por delante del otro, será quien se levante como el vencedor de esta particular contienda. El circuito de Yas Marina es el escenario elegido para la definición y cierre de la temporada, una pista en la que el mexicano no ha logrado sus mejores resultados.

Además, el monegasco cuenta con una ligera ventaja corriendo en el trazado de más de 5.5 km ya que, en apenas sólo cuatros ocasiones que se ha presentado, ya ha conseguido subir al podio (tercera posición en 2019). En cambio, el jalisciense registra sólo un quinto puesto como el mejor de sus resultados (y ha disputado el GP de Abu Dabi en 11 ediciones.

Resultados de Checo Pérez en Yas Marina:

GP de Abu Dabi 2021: Décimo quinto lugar con Red Bull Racing.

GP de Abu Dabi 2020: Retiro con Racing Point.

GP de Abu Dabi 2019: Séptimo lugar con Racing Point.

GP de Abu Dabi 2018: Octavo lugar con Force India.

GP de Abu Dabi 2017: Octavo lugar con Force India.

GP de Abu Dabi 2016: Octavo lugar con Force India.

GP de Abu Dabi 2015: Quinto lugar con Force India.

GP de Abu Dabi 2014: Séptimo lugar con Force India.

GP de Abu Dabi 2013: Noveno lugar con McLaren.

GP de Abu Dabi 2012: Décimo quinto lugar con Sauber.

GP de Abu Dabi 2011: Décimo primer lugar con Sauber.

La temporada de Checo como sea ya es histórica, la mejor de su carrera como piloto de Fórmula 1. Nunca antes consiguió tantos podios en un sólo año y mucho menos dos victorias. Con la posibilidad de que se modifique, el balance del mexicano hasta la previa del Gran Premio es de un tercer lugar, siete segundos lugares y dos carreras ganadas.

Además, destaca que en condiciones normales sobre pista (sin retiros o fallas mecánicas), su peor resultado es el séptimo puesto obtenido hace menos de una semana en Brasil.

Horarios del GP de Abu Dabi:

FP3 y Clasificación: sábado 19 de noviembre a las 04:30 y 08:00 horas, respectivamente.

Carrera: domingo 20 de noviembre a las 07:00 horas.

