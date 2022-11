15 frases de Martín Demichelis: cuándo decidió ser entrenador de River Plate, el día que fue arquero y su recuerdo de la Libertadores 2018

El entrenador concedió una extensa entrevista con los canales oficiales del club

El fin de la era de Marcelo Gallardo en River Plate dio inicio al ciclo de Martín Demichelis en lo que será un 2023 con el máximo objetivo de la Copa Libertadores. Luego de su conferencia de presentación, el ex defensor ofreció una entrevista con las redes sociales del club para referirse a su extensa carrera y su llegada a Núñez.

“Volver a River es un orgullo y un honor enorme, pero siempre me sentí cerca de alguna manera”, manifestó Micho en una charla subida al canal de YouTube de la institución y agregó: “Desde el corazón, lo sentimental y lo emocional nunca me fui. Fui uno de los tantos hinchas de ese mundo riverplatense a lo largo y ancho del mundo. Intenté acercar las distancias a través de la tecnología, los contactos y lo seguí como un hincha más”.

Uno de los eventos que debió vivir a la distancia fue la final de la Copa Libertadores 2018, donde el elenco de Gallardo derrotó a Boca Juniors en Madrid. “Lo víví con máxima felicidad como lo vivió el mundo riverplatense en los últimos años. Dije que teníamos el mejor entrenador y ojalá se hubiera quedado 20 años. Como hincha, fui feliz estos años de estabilidad, de sentirse identificados dentro de la historia y los principios de la institución”, contó el exfutbolista que llegó al estadio Santiago Bernabéu con su esposa, Evangelina Anderson, y uno de sus tres hijos, Bastian.

En referencia a su ida de Alemania para asumir en el Millonario, ponderó ser el sucesor de Gallardo: “No es poca cosa que hayan decidido que sea su reemplazo”. Además, manifestó cómo maneja sus sentimientos: “Pude controlar las emociones y disfrutar de la realidad. Estoy eternamente agradecido a la gente que depositó la confianza en mí. Lo estoy disfrutando con alegría y una sonrisa”.

Martín Demichelis en la conferencia de prensa que lo presentó como el nuevo entrenador de River Plate

En este sentido, se remontó a sus inicios para señalar cuál fue el primer indicio que lo condujo a este cargo: “El primer contacto que tuve para ser el entrenador de River Plate fue, justamente, cuando vine a iniciarme como juvenil. El club te prepara, educa, forma e inculca con principios, una filosofia y una cultura. River Plate es un estilo de vida. Esos principios se me metieron dentro del ADN. Estoy 100% seguro que empecé a ser técnico cuando vine en aquel momento”.

“El club no para de crecer en un etapa muy dura del país y el fútbol argentino. Es de agradecer, incentivar y motivarse. Ver el sacrificio y el esfuerzo de todas las partes generan una doble responsabilidad”, señaló el entrenador con pasado en las categorías formativas del Bayern Múnich.

Luego de ese trabajo, manifestó que le dará un rol importante a las divisiones inferiores del club, declaró que la institución alemana comparte “principios similares” en su historia y sus formas de juego con River Plate y añadió lo que buscará al mando del plantel: “Habrá detalles y matices que harán mutar al equipo, pero vamos a ir en busca de protagonismo. No concibo otra manera de interpretar el fútbol y conducir un equipo”. “Me siento seguro de mis principios y mi metodología para armar un equipo competitivo y protagonista”, declaró.

Martín Demichelis jugó en River Plate, Bayern Múnich, Málaga, Atlético Madrid, Manchester City y Espanyol de Barcelona

Más adelante, fue momento de adentrarse en el baúl de los recuerdos. El exdefensor de 41 años protagonizó un momento que recuerdan con añoro los fanáticos. El día que debió ser arquero en los últimos minutos del clásico ante Racing disputado el 28 de abril de 2022 tras la expulsión de Ángel Comizzo. La Academia pudo abrir la cuenta en un tiro libre que rebotó en la barrera y, en la replica, Nelsón Cuevas convirtió el gol de la victoria en un campeonato que coronaría el Millonario.

Así lo revivió Demichelis, quien comparó el gol de Pipino al tanto de Gonzalo Martínez en la final de la Libertadores 2018: “Junto con el del Pity es uno de los goles más gritados. El arco siempre me gustó. Cuando pasó lo de Comizzo, no dudé. Dalessandro quería ser él, pero le dije que era para mí”. La emoción dejó paso a las risas: “Todos hablan del famoso pase de Ricardo Rojas después de la definición de Pipino, pero nadie habla de lo bien que arme la barrera (risas). La barrera se desarmó y el Cuchu Cambiasso fue el único que se quedó mirando la pelota y justo le pegó a él. Teníamos que ganar. Lamentó no haberme quedado con el buzo y los guantes de David”.

Luego de esta anécdota, bromeó cuando fue consultado por la misma situación que debió vivir Enzo Pérez en un partido que atajó los 90 minutos por un brote de Covid-19 en el plantel, y no perdió la posibilidad de elogiar a su próximo dirigido: “Lo hizo mejor que yo. Seguramente por el afan de ayudar demostró su gran personalidad”.

Más de dos décadas después de este suceso, regresará al Monumental. En referencia a esto, visualizó su vuelta a su casa y lo que plasmará dentro de la cancha: “No tengo dudas que el hincha va a disfrutar”. Por último, cerró con un mensaje dedicado a los hinchas: “Gracias a todos los que me mostraron su cariño y su aprecio. Otros me decían que estaba loco de dejar la comodidad de Alemania. Estoy 100% convencido de venir a la Argentina”.

