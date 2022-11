Acusaron a una figura de Inglaterra que estuvo cerca de ir al Mundial de Qatar de 232 infracciones por apuestas deportivas

Ivan Toney es la gran figura del Brentford con 11 goles y 3 asistencias en 16 partidos disputados de la actual temporada

El entrenador Gareth Southgate ya anunció los 26 convocados que jugarán en la selección de Inglaterra de cara al Mundial de Qatar 2022 con una gran ausencia. Ivan Toney había sido convocado en la última nómina de Los Tres Leones, pero quedó al margen del equipo a pesar de su excelente temporada en Brentford y ahora recibió una durísima acusación en su contra.

Inglaterra vs Estados Unidos EN VIVO por el Mundial Qatar 2022 Los ingleses se enfrentan este viernes 25 de noviembre a la selección norteamericana en el estadio Añ Bayt por la fecha 2 de la Copa del Mundo VER NOTA

La Football Association (FA), entidad que regula el fútbol inglés, lanzó un comunicado este miércoles para oficializar la investigación contra el delantero que marcó 10 de los 23 goles de su equipo en la actual Premier League: “Ivan Toney ha sido acusado de mala conducta en relación con la supuesta violación de las reglas de apuestas de la FA”.

En el mismo escrito se dejó asentada la cantidad exorbitante de incumplimientos que habría tenido el futbolista de 26 años. “Se alega que el delantero del Brentford FC violó la regla E8 de la FA 232 veces entre el 25 de febrero de 2017 y el 23 de enero de 2021″, estableció sobre la medida en la cual se impide que los futbolistas puedan apostar. Este margen de tiempo finalizó a muy pocos meses del histórico ascenso del Brentford a la máxima categoría que fue logrado a mitad de 2021 tras 74 años de ausencia.

Todas las listas de convocados de las selecciones del Mundial de Qatar 2022 Un repaso por los jugadores elegidos por cada uno de los equipos que han clasificado para la gran cita deportiva que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre en el país árabe VER NOTA

Esta investigación podría derivar en una fuerte sanción con un período de inactividad como ya ha ocurrido en otras ocasiones. El comunicado finaliza anunciando que el jugador podrá responder a esta acusación hasta el jueves 24 de noviembre.

Los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial de Qatar 2022

Luego de este anuncio, Las Abejas se expidieron en un escueto mensaje que fue publicado en sus redes sociales: “Brentford FC ha sido informado de que Ivan Toney ha sido acusado de infracciones de la regla E8 de la FA. El Club ha estado en conversaciones con Iván y sus representantes legales sobre este asunto y esas conversaciones continuarán en privado. No haremos más comentarios hasta que el asunto se haya completado”.

Un fotógrafo irlandés capturó imágenes de Maradona contra los ingleses pero nunca las publicó: 36 años después salieron a la luz Se difundieron por las redes varias fotos del aficionado Joe O’Connell durante el icónico duelo ante Inglaterra en México 86 VER NOTA

Antes de que se conozca la misiva del organismo, Toney había elegido sus redes sociales el 5 de noviembre pasado para defenderse de las primeras acusaciones divulgadas por el diario inglés The Sun: “Estoy al tanto de una historia sobre mí en un periódico nacional hoy. He estado ayudando a la FA con sus investigaciones y no haré ningún comentario hasta que dicha investigación haya concluido”.

“Soy un inglés orgulloso y siempre ha sido mi sueño de la infancia jugar para mi país en una final de la copa mundial”, concluyó en los días previos a quedarse afuera de la nómina final del conjunto inglés.

El 26 de septiembre pasado había sido suplente en el empate 3-3 de su selección ante Alemania en el cierre de la Liga de las Naciones de la UEFA. Tras esta citación, continuó siendo una de las figuras del Brentford. En la última fecha de la Premier League convirtió por duplicado en la victoria sobre la hora por 2-1 ante Manchester City y acumula 11 goles y 3 asistencias en 16 partidos de la temporada dentro de un equipo que marcha en la décima posición.

Ivan Toney es el tercer máximo goleador de la Premier League, por detrás de Elirng Haaland y Harry Kane

Este no sería el primer caso que tendría una sanción vinculada a las apuestas. En los últimos años se han destacado tres casos. En 2016, el ex jugador del Manchester City, Joey Barton, fue hallado culpable de infringir esta reglamentación después de realizar 1260 apuestas en un período total de 10 años. Esto le valió un castigo de 18 meses de suspensión sumado a una multa de USD 35.000 que no apeló y, acto seguido, comunicó su retiro de las canchas a los 34 años.

Dos años después, el delantero con pasado en Liverpool, Daniel Sturridge, fue suspendido por cuatro meses tras ser declarado culpable por transmitir información relacionada a una posible transferencia que se volcó en las apuestas. Además, recibió una multa de USD 178.000 y rescindió su contrato de común acuerdo con el Trabzonspor de Turquía.

El caso más reciente fue lo acontecido con Kieran Trippier. El lateral inglés que fue convocado por Southgate reveló información confidencial de su traspaso de Tottenham al Atlético Madrid en 2019 que fue utilizado por su entorno para realizar apuestas. A pesar que no fue realizado por él de manera directa, se lo apartó de las canchas por diez semanas y se lo multó con USD 83.000.

Seguir leyendo: