Mundial de Qatar 2022, en vivo: toda la información sobre el comienzo del torneo y las noticias de las selecciones participantes

La inesperada advertencia de Lionel Scaloni tras la goleada de Argentina ante Emiratos Árabes: “Hay posibilidad de cambiar la lista de 26 jugadores” El entrenador de la Selección reconoció que hay futbolistas que no están al cien por ciento para afrontar el Mundial de Qatar

Scaloni: "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26"

Luego del 5-0 ante Emiratos Árabes en Abu Dhabi, a seis días del debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni lanzó una advertencia y no descartó la posibilidad de cambios en la lista de 26 jugadores debido a que algunos jugadores que no participaron del amistoso todavía no están al cien por ciento desde lo físico.