Gustavo Alfaro y la especial motivación que tendrá Ecuador en Qatar 2022

La selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento en la ciudad de Doha, a pocos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Antes del inicio de la práctica en la sede deportiva del Al-Mesaimeer Sports Club, equipo de segunda división de la liga catarí, Gustavo Alfaro atendió a los medios de comunicación y el tema principal fue la ausencia de Byron Castillo tras el polémico fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El director técnico, de nacionalidad argentina, expresó la tristeza que le provocó la decisión de dejar por fuera al defensor que milita en el Club León de México. Sin embargo, se describió como una persona respetuosa de las decisiones y aunque manifestó su inconformidad al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, tuvo que optar dejar por fuera de la lista de 26 convocados a Castillo.

Al interior del grupo, lo que se ha buscado por parte de Alfaro y sus dirigidos y transformar el mal sentir de no contar con Byron, en un motivo extra para buscar en Qatar 2022 superar por primera vez para Ecuador en un mundial de fútbol, la fase de octavos de final:

“Mi intención era que Byron estuviera con nosotros, él tenía que estar con nosotros y el plantel quería. Pero bueno, son cosas que uno respeta. Lo que sí es que a nosotros el mismo dolor grande que nos genera no tenerlo, es en el sentido opuesto un compromiso que nos impulsa para saber que esa camiseta que quería usar Byron, nosotros la vamos a tratar de defender. Todo lo que hagamos, más que dedicárselo a todo el pueblo ecuatoriano, se lo queremos dedicar a Byron”.

Gustavo Alfaro narró cómo se vivieron, entre el cuerpo técnico y los dirigentes de la federación, los instantes posteriores a conocerse la decisión de TAS. Durante los días previos, el seleccionador investigó y estudió las posibles decisiones del tribunal con algunos abogados y tenía la certeza de que el jugador era elegible para Ecuador desde junio y recibió su primera convocatoria en septiembre:

“Fueron 10 horas muy difíciles, porque cuando sale el fallo del TAS hay una ambigüedad. No me voy a poner a hablar de cuestiones legales más allá de que averigüé, estudié y hable con abogados, porque para mí el jugador era elegible. La copa del mundo no inicia este domingo, inició en octubre cuando jugamos contra Argentina. Si el jugador era elegible al inicio, era elegible al final. Hubo dos sentencias judiciales que dijeron que el documento de Byron era válido, el TAS falla de una manera que todavía no justificó”.

Por último, el entrenador explicó por qué optaron por no incluir a Byron Castillo en la lista final de 26 convocados, “El temor es que yo quizá en una posición egoísta por la inmediatez en el plantel, en la competencia, a lo mejor mi decisión es equivocada. Yo no tengo la razón, no sé quién tiene la razón, lamentablemente tenemos que vivir con las consecuencias de eso. Ante la decisión del TAS nos da miedo alguna represaría”.

El grupo de Ecuador será el A y compartirá zona con Qatar, selección anfitriona que jugará por primera vez un mundial, Países Bajos y Senegal. Su primer partido será el inaugural ante la selección anfitriona el próximo domingo 20 de noviembre

