Los conmovedores mensajes de Messi y los futbolistas de la Selección ante el posteo de Lo Celso: “Sin vos nada es igual”

Este sábado Giovani Lo Celso escribió un breve mensaje en las redes sociales para expresarse después de que se confirmara su ausencia en la lista de la selección argentina para el Mundial de Qatar por la lesión que sufrió hace algunas semanas. De inmediato, miles de usuarios reaccionaron al posteo con mensajes de apoyo y lo mismo hicieron varios jugadores de la Albiceleste que sí disputarán el certamen.

“Sin vos nada es igual amigo, ni afuera ni adentro de la cancha. Te amo mi hermano, te voy a extrañar. Pero todavía nos quedan muchas paredes por tirar, te esperamos”, escribió Rodrigo de Paul, uno de los más expresivos en los comentarios. Pero no el único ya que Nicolás Otamendi fue otro de los que se sumó: “Fuerza amigo, te queremos mucho, no bajes los brazos que te queda mucho por delante”.

Por su parte, Leo Messi le dejó un corazón, al igual que Ángel Di María, Cristian Cuti Romero y Paulo Dybala. También hubo mensajes de Emiliano Dibu Martínez: “El fútbol siempre da revancha”, y de Leandro Paredes: “Hermanito te vamos a extrañar mucho, ponete bien pronto que queda mucho por delante”.

Todas estas reacciones son una muestra más de la unión que tiene este grupo más allá del aspecto deportivo. En las entrevistas que varios integrantes del plantel argentino brindaron a lo largo del año, todos han destacado siempre la importancia del espíritu de amistad que se ha creado en el vestuario albiceleste. Es por eso que varios sintieron dolor la noticia de la ausencia de Lo Celso, uno de los pilares del equipo.

El posteo de Lo Celso

El mediocampista del Villarreal sufrió una molestia física durante el partido entre su equipo y el Athletic Club por la liga de España el 30 de octubre y en un principio se especulaba con que fuera un desgarro. Sin embargo, los estudios arrojaron un pequeño desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha que lo obliga a pasar por el quirófano y, por ende, ausentarse del Mundial.

El rosarino intentó por todas las maneras llegar a la Copa del Mundo. Se hizo todo tipo de estudios e incluso desde Ezeiza, con una terapia sin operación, entendían que podía ponerse a punto para octavos de final. Pero la presión de los clubes (Villarreal y Tottenham, dueño de su pase) y el hecho de que Scaloni no iba a poder contarlo desde el inicio, pudieron más. Lo había anticipado el entrenador: la prioridad fue la salud.

“La verdad que fueron días muy duros y tristes para mi. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma”, escribió el jugador que ha sido pieza clave en el proceso del combinado Albiceleste. “Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”, cerró Lo Celso en su cuenta de Instagram.

