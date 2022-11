Sorpresiva frase de Neymar: reconoció que Qatar 2022 podría ser su último Mundial

Neymar, la principal estrella de Brasil (@CBF_Futebol)

Restan pocos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y las distintas selecciones comienzan a ultimar detalles para llegar en óptimas condiciones. Este es el caso de Brasil, quien finalizó en la primera colocación en las Eliminatorias Sudamericanas y es una de las máximas candidatas al título.

En una entrevista concedida a Globoesporte, Neymar, la principal referencia en ataque de la Verdeamarela, analizó las críticas que recibe en su país y sorprendió al reconocer que esta Copa del Mundo podría ser la última.

“Ese fue mi sueño, lo que proyecté. Por supuesto, jugar para la selección brasileña era mi sueño. Solo jugar para el equipo nacional es surrealista. Era un sueño que no estaba cumpliendo solo para mí, sino para mis amigos, que no podían jugar profesionalmente, para mi padre, para mi abuelo, para mi familia”, comenzó su relato el astro del PSG. Con la remera de la Canarinha, el delantero ganó el Sudamericano Sub 20 de 2011, una Copa Confederaciones en 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016.

Pese a ser uno de los mejores del planeta, el atacante es criticado por su forma de ser fuera de los campos de juego. “¿Son altas las exigencias? Si. ¿Hay situaciones injustas? Sí. También hay injusticias por ser Neymar, por ser lo que soy en la selección brasileña. Escucho cosas que miro y pienso, ‘no tienen sentido’. No puedo llegar a los números que tengo sin tener cuidado, sin haberme entrenado, sin haber luchado por conquistar todo esto. No puedo batir récords todo el tiempo, todos los días. Trabajé para ello, me entrené para ello, dejé de hacer mucho por ello. La crítica injusta, en ese sentido, me duele porque nadie sabe la realidad que vivo. Nadie conoce mi día a día. La gente que me rodea, la que está más cerca de mí, sabe muy bien lo que hago para estar bien, para estar al 100 por ciento, para no lesionarme. Las lesiones pasan, son parte del deportista, del futbolista”, explicó. Y luego, añadió: “Me cuido todos los días, me preparo para ello. Hago las cosas que tengo que hacer para jugar un buen fútbol en el partido. El día que no quiera cuidarme más, no jugaré al fútbol. No es por eso, no es así. La gente tiene que entender que mi vida no es como ellos la imaginan. Ella es como yo quiero que sea. Estoy aquí para eso, para batir récords, para intentar hacer historia en la selección”.

Neymar, de 30 años, también sorprendió al no descartar que Qatar 2022 sea su última Copa del Mundo. “Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa o que... Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”.

El brasileño recalcó que su decisión no tendrá que ver con la parte física. “No. Depende de cómo voy a ser. Es algo de lo que no quiero decir nada ahora. Quiero jugar esta Copa, dedicarme a ello, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos. Aunque mucha gente no confíe en nosotros, demostraremos lo diferente. Veo que esta Selección tiene muchos frutos, muchas cosas buenas, y veo que podemos llegar muy lejos”.

