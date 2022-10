La última reflexión de Gallardo como técnico de River Plate tras haber propiciado el título a Boca Juniors

Este domingo River Plate se impuso 2 a 1 en su visita a Racing y le impidió al conjunto de Avellaneda gritar campeón de la Liga Profesional. Es que como Boca Juniors empató 2-2 con Independiente en La Bombonera y entonces los dirigidos por Fernando Gago necesitaban un triunfo para festejar, pero, con la caída, el Xeneize se quedó con el título. Después de la definición, Marcelo Gallardo se acercó a los micrófonos de los periodistas presentes en el Cilindro.

El Muñeco, que no tenía pensado hablar con la prensa, se detuvo para realizar una profunda reflexión sobre lo vivido en los últimos días, ante las especulaciones (y el pedido) de varios hinchas de que el Millonario le entregara los puntos a Racing para impedir que Boca fuese campeón. “Me gustaría destacar que en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está cruzado, donde todo es tan mezquino y parece hasta vacío de valores, nosotros desde el fútbol tenemos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que más allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la profesión, el fútbol y por la pasión”, declaró.

El entrenador que cerró su ciclo después de ocho años con esta victoria en Avellaneda, aprovechó para hablarle a los seguidores del Millonario que, en las redes sociales, se manifestaron molestos porque el triunfo de River posibilitó que Boca Juniors sumara otra estrella: “Entiendo si hay hinchas enojados o frustrados, pero es la manera que tenemos que representar y trasmitir, más allá de ganar o perder, la dignidad del sentimiento hacia lo que somos y eso creo que tiene muchísimo valor”.

Además, insistió: “Sí, estoy contento y muy orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival, es un orgullo tener esta paz interna. Me parece que más allá de que nosotros no tuvimos un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas vividas y cerrarlo de esta manera, dnde no teniamos nada en juego pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad y los valores. Estoy muy feliz de todo eso, de lo demás no se vuelve”.

Gallardo, no aceptó preguntas y cerró con una frase para el futuro de la institución que ama: “Si River se mantiene, va a ser más grande de los que es”.

Con esto, el entrenador dejó en claro que sus hinchas deben estar orgullosos de lo que los jugadores demostraron en el campo de juego ya que consiguieron tres puntos que al equipo no le cambia en nada, ya que la clasificación a la Copa Libertadores 2023 ya estaba sellada e incluso provocaron que Boca Juniors se consagre en la Liga Profesional.

Lo cierto es que esta actitud del Millonario y la de Independiente, que cosechó un punto en La Bombonera, le regalaron al público una definición apasionante que hacía mucho tiempo no se veía en el fútbol argentino. Es que Racing empezó ganando en su cancha y, cuando el duelo estaba 1 a 1 e iban 45 minutos, tuvo un penal a favor que Franco Armani le tapó a Jonathan Galván. Luego, Miguel Borja sentenció el 2 a 1 en el tiempo de descuento, mientras que Boca igualó 2 a 2 ante el Rojo en otro encuentro lleno de emociones.

