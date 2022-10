La impactante confesión de Nacho González: “Nos ofrecieron 10 mil euros por cabeza para ir para atrás”

El ex arquero reveló una anécdota llamativa que vivió en España

La definición por el título de la Liga Profesional está que arde. La derrota de Boca ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa alimentó la ilusión en Racing. Y en las últimas horas en el mundo del fútbol se instaló la sospecha sobre cómo actuarán River Plate e Independiente en la última fecha del torneo. Es que el Millonario se presentará en el Cilindro de Avellaneda y el Rojo lo hará en La Bombonera. Y una victoria de estos equipos podría favorecer al rival de toda la vida.

En este contexto, el ex arquero de la Academia, Nacho González, sorprendió con una declaración en pleno debate en la pantalla de TyC Sports. “Yo como jugador si llego a palpar que uno de mis compañeros está pensando en ir para atrás, me bajo”, comenzó en pleno griterío junto con los periodistas Ariel Rodríguez y el Gringo Cingolani.

Luego de pedir la palabra, el hombre con pasado en la selección argentina continuó con su discurso y confesó una situación que vivió cuando se encontraba en el Unión Deportiva Las Palmas, de España. “Un día nos quisieron poner guita y yo no estaba. Era para ir para atrás con el Albacete cuando faltaban cuatro fechas y nosotros estábamos medianamente salvados. Se plantaron y el capitán dijo que había 10.000 euros por cabeza, pero si había un solo jugador que dice que no... Fueron 3 o 4 y yo ni siquiera al banco iba. Yo directamente dije que no, porque ¿sabés qué pasa? yo en mi vida voy por el camino correcto y no tranzo”, sentenció.

En la última victoria del equipo de Julio César Falcioni ante Banfield, los simpatizantes de Independiente le reclamaron a sus jugadores que “el domingo cueste lo que cueste” tienen que ganarle al Xeneize. En la misma sintonía, Marcelo Gallardo le pedirá a sus dirigidos que le regalen un último triunfo ante Racing en el Presidente Perón.

Más allá de lo que suceda, el conjunto de Fernando Gago deberá vencer a Lanús en La Fortaleza para llegar a la cima del certamen doméstico y entregarle la presión a los de Hugo Benjamín Ibarra, que aún deben enfrentar a Gimnasia de La Plata, por la suspensión que se dio en el Bosque cuando la policía reprimió a los fanáticos del Lobo. Nadie sabe lo que sucederá en la última jornada. Esos son misterios del destino que comenzarán a resolverse el próximo fin de semana.

