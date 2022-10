La emotiva despedida de un grupo de hinchas de River Plate a Gallardo y el gesto del DT tras anunciar su salida

Marcelo Gallardo se despidió de algunos hinchas que fueron a saludarlo al Monumental (La Página Millonaria)

Luego de anunciar que dejará de ser el entrenador de River Plate cuando termine la Liga Profesional, Marcelo Gallardo se retiró del Monumental y allí fue abordado por los hinchas que fueron a saludarlo. Entre los gritos de agradecimiento, pedidos de fotos y elogios, el Muñeco recibió la calidez de la gente. Quedan aún dos encuentros para terminar el campeonato, pero el público quiere despedirlo al DT de la mejor forma.

Gallardo salió del estadio y cuando vio a los hinchas se acercó a saludarlos. La gente enloqueció cuando vio que el estratega se fue hacia ellos. Ahí comenzaron las manifestaciones de cariño hacia Napoleón. “Muñeco, Muñeco, Muñeco”, fue clásico canto que le ofrendaron. El DT devolvió el gesto del público y accedió al pedido de fotos.

Mientras tanto los sentidos saludos no tardaron en llegar: “No te vayas”, “Te agradecemos un montón”, “Gracias Muñeco”, “Fueron los años más felices de mi vida, Muñeco”, “Fueron los mejores años. Te agradecemos toda la vida”, “Volvé cuando quieras” o “Sos lo más grande que hay”, fueron algunos de las expresiones de los hinchas.

Gallardo anunció que se va de river en diciembre

Napoleón marcó a una generación ya que logró transformar a River Plate en un equipo copero y destacarse a nivel internacional. En sus ocho años los hinchas vivieron momentos inolvidables y quedaron marcados a fuego, por eso su idilio con el DT de 46 años.

Este mediodía Gallardo informó su decisión de no continuar en el cargo en 2023. “Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente... Anoche les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa...”, afirmó.

En el encuentro ante los medios el entrenador se quebró por la emoción al comunicar su decisión. “Es una etapa, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. La palabra que quiero destacar es orgullo porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos tres años. Hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siente y va hacia adelante, y no claudicó nunca”.

Este domingo será el último partido que Gallardo dirigirá de local. Se espera una gran despedida de la gente (Fotobaires)

Durante sus ocho años en el cargo el estratega consiguió 14 títulos y se convirtió en el DT más laureado en la historia del club. En esos logros se destacan las dos Copa Libertadores obtenidas en 2015 y 2018, esta con el sabor especial de haber vencido en la final a Boca Juniors en el histórico partido disputado el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Con su salida ya comenzó la danza de nombres como posibles reemplazantes y en poco tiempo la dirigencia deberá resolver el tema de cara a la próxima temporada en la que el elenco Millonario volverá a tener presencia en la Copa Libertadores.

Los últimos dos encuentros en los que estará a cargo del conjunto de Núñez serán este domingo ante Rosario Central (20.30), que será la despedida ante su gente en el Monumental. En el cierre del campeonato visitará a Racing, uno de los rivales de Boca Juniors en la lucha por el título de la Liga Profesional.

SEGUIR LEYENDO: