Ministro de Hacienda volvió a corregir al presidente Petro, esta vez por la forma como el Gobierno pagará las tierras de los ganaderos

A propósito del acuerdo al que llegó el gobierno nacional con la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, para la compra de tres millones de hectáreas que pertenece a este sector comercial, con el fin de cumplir el acuerdo de paz, y lo que podría decirse, es parte de la reforma agraria, se compraría a partir de aumentar la deuda en el marco fiscal, por decirlo de alguna forma; al menos esto fue lo que dejó ver el presidente Gustavo Petro, tras la reunión con José Félix Lafaurie, presidente de dicha agremiación, donde se entendió que se manejaría a partir de los llamados TES o Títulos de Deuda Pública, por eso, el ministro de hacienda y crédito público, José Antonio Ocampo, tuvo que salir a contradecir al mandatario, ya que esto podría ser muy contraproducente para las arcas de la nación.

Según el pacto que publicaron a través del Ministerio de Agricultura, más o menos, este sería el objeto del acuerdo, la forma de pago y el valor de la compra de esos territorios:

“Posibilitar la compraventa directa de tres (3) millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas pertenecientes al sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas (...) Las personas del sector ganadero que de manera voluntaria deseen participar en este Acuerdo, se comprometen a vender los predios por su valor comercial y catastral determinado por el IGAC tal como lo dispone la Ley 160 de 1994. El IGAC determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y a esto se sumará para dicha determinación el resultado del catastro multipropósito. Por su parte, el gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el gobierno”.

Pues el jefe de la cartera de hacienda descarto la posibilidad de realizar estos pagos a través de la deuda pública, primero porque no está autorizado y segundo, porque los términos en los que se darían estos acuerdos exceden, incluso 6 la finalización del mandato de Gustavo Petro.

Aunque aclaró que la reforma agraria. en parte. estará financiada por dicha reforma tributaria, pero, es imposible hacer las adquisiciones a partir de esos TES, así lo explico en la rueda de prensa tras la aprobación en primer debate de la nueva normativa fiscal:

“La reforma agraria por supuesto tiene que ser financiada, por lo tanto, la compra de tierras tiene que ser financiada (...) Pero, en todo caso desde el Ministerio de Hacienda sabemos que eso no se puede hacer, no se pueden comprar tierras con TES eso no está autorizado”.

No obstante, aclaró como están funcionando estos bonos de deuda pública:

“Es una actividad normal cambiar unos TES por otros TES, digamos, todo el tiempo el crédito público está haciendo operaciones para tratar de reducir el costo de financiamiento, viendo cuáles son las ventajas de hacer estos cambios, esto mismo se hace a nivel internacional, pero, aun así, si la compra de tierras se hiciera con este mecanismo, bajo un proyecto de ley, igual está el marco fiscal y este se debe cumplir”.

Este tipo de rectificaciones, podría decirse ya las había hecho el ministro hace unos días cuando el dólar digo a sus máximos históricos y el presidente Gustavo Petro aseguró que las medidas que ha tomado el Banco de la República, para frenar la inflación no eran las más adecuadas, por el contrario, se podrían explorar alternativas como la creación de impuestos a la salida de capitales golondrina.

A esto, el ministro Ocampo salió explicar que: no era posible que el gobierno realizara este tipo de medidas, ya que no se propondrá ningún tipo de control en los cambios monetarios, y mucho menos restringir la libertad inversión en el país. Con esto se refirió a que no habrá limitaciones para la salida de los inversionistas extranjeros.

