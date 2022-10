De la sentencia de Ibarra al crudo testimonio de Leo Morales: las palabras de los protagonistas de Boca y Gimnasia tras los incidentes en La Plata

* El testimonio de Hugo Ibarra

Tras la suspensión del partido entre Gimnasia y Boca Juniors en el Bosque por los incidentes llegaron los primeros testimonios de los protagonistas. Uno de ellos fue el del entrenador xeneize, Hugo Ibarra, que lamentó lo vivido y aunque tuvo escuetas declaraciones dejó en claro sus sensaciones en una noche caótica y triste a la vez por la muerte de un hincha.

“Era una fiesta y terminamos en esto. Nos duele a todos. Una tristeza tremenda. No sé qué es lo que pasó, pero lamentable”, sentenció el Negro Ibarra cuando se retiró del estadio tripero luego de los hechos que marcaron el partido que cerraba la fecha 23 de la Liga Profesional y que enfrentaba a dos equipos que están peleando en los primeros puestos, con un Boca Juniors que debía ganar para poder recupera la punta en soledad.

El desborde que se generó afuera del estadio por el numeroso público que no pudo ingresar en el recinto generó el accionar de la Policía Bonaerense que lanzó gases lacrimógenos que por la onda expansiva terminaron metiéndose en el campo de juego. Debido a ello, a los 9 minutos del partido el árbitro Hernán Mastrángelo decidió para el juego y media hora más tarde, lo suspendió.

“Mi hijo de dos años y seis meses no podía respirar”, dijo el jugador durante una entrevista

Otro testimonio fuerte fue el de Leonardo Morales, futbolista de Gimnasia: “Se estaba desarrollando con total normalidad y de golpe se empezó a venir el gas pimienta. Primero vimos a ellos que salieron despedidos, después los nuestros, gente que empezó a correr y no entendíamos nada. Una desesperación total. Tengo un nene de dos años y seis meses y no podía respirar. Cuando llegué al vestuario me quebré porque lo vi mal”.

“No pude hablar con la gente de Boca, pero tengo una muy buena relación con el Chelo (Weigandt) y voy a ver si me puedo cruzar y si necesitan algo. Nosotros nos quedamos sin agua porque intentamos darle a la gente”, indicó.

“Me dediqué a ver cómo estaban los familiares y la gente. Después el partido se verá. No sé cómo empezó todo. Por lo que vi en la cancha estábamos con total normalidad y creo que vino de afuera todo”, expresó.

* La palabra del árbitro Mastrángelo

En tanto que el árbitro Mastrángelo relató: “Nosotros nos enteramos por los gritos del banco de suplentes. Mi compañero me avisó por el auricular que frenáramos el partido porque el tema de los gases se hacía irrespirable. Era una afección en la garganta, en los ojos. Ahí es cuando les dije a los jugadores que nos vayamos a los vestuarios porque el aire era muy difícil de respirar y te generaba dolencias en la garganta”.

“En ese momento no pude hablar con la seguridad. Decidimos resguardar la integridad física de los jugadores y de todos los que estaban adentro (de la cancha). Fuimos a la zona de vestuarios. Ahí sí me comuniqué con la gente de la Aprevide, que vino al vestuario y estuvimos en constante comunicación con la gente de La Liga. La decisión fue que no estaban dadas las garantías”, describió el referí.

* Salida de los jugadores de Boca Juniors

“Sentí una tristeza profunda que un evento deportivo. No volví al campo de juego y me mandaban imágenes de lo que estaba sucediendo. Inclusive en el vestuario estábamos atendiendo a la gente que le alcanzamos agua. Nos golpearon la puerta del vestuario para que le demos agua. Les dimos todo lo que tuvimos a disposición. Había gente con chicos en brazos”, subrayó el juez.

“Nunca viví una situación así, es la primera vez que me sucede algo similar, da mucha tristeza a todos, porque esto nos deja de ser un espectáculo deportivo, hay que pensar en la familia, hay un fallecido y nos tenemos que quedar con eso, creo que no tiene que pasar nunca más en un estadio de fútbol”, analizó.

Sobre qué pasará con el encuentro Mastrángelo aclaró: “No está dentro de mi jurisdicción el tema de cuándo se jugará el partido”.

* Las reflexiones de Franco Soldano

Por su parte, el delantero de Gimnasia, Franco Soldano, también dejó una cruda reflexión: “Noche triste porque te replanteás muchas cosas. Después nos quejamos de que el jugador quiere irse afuera. Lo económico, pero hay cosas mucho más importantes. Cómo hago en mi caso, teniendo a mi señora de nueve meses embarazada en la platea. Hoy por primera vez viene mi hermana con una beba de cuatro meses. Pasa por la vida, la familia. Se empiezan a replantear muchas cosas”.

“Traté de comunicarme por celular y fue imposible. Salí corriendo en contra de toda la gente que trababa de salir desesperada. Se te pasan tantas cosas por la cabeza que lo deportivo queda atrás. Hoy es una noche triste”, agregó el delantero de Gimnasia y ex jugador de Boca Juniors.

Y concluyó: “Cuando entramos y empezamos a escuchar las corridas de la gente que pasaba por acá en el vestuario, que todo el tema de los gases se acercaba a la platea donde estaba la familia. Ahí se puso muy peligroso. Estoy shockeado y recién pude sacar a mi familia. Hoy el fútbol pasó a último plano”.

* Declaraciones de Cristian Tarragona

Mientras que Cristian Tarragona, también futbolista del Lobo, lamentó: “Es una lástima. Hay mucha gente herida y esperemos que se encuentren bien. Vi mujeres embarazadas, hijos de los compañeros, es una locura lo que se vivió hoy. Espero que no vuelva a ocurrir porque es una catástrofe”.

“Nos quedamos concentrados porque teníamos otro partido el fin de semana y no sabemos qué va a pasar o qué irán a hacer con el partido, pero si se vuelve a jugar con seguridad será a puertas cerradas”, culminó.

