La impensada polémica entre Boca Juniors y el Barcelona en las redes sociales: “Jugador número 12 hay uno solo”

La respuesta de Boca Juniors al FC Barcelona en relación a una publicación sobre el Jugador número 12 (Twitter)

Boca Juniors agitó las redes sociales con un comentario a una publicación realizada por el FC Barcelona en la que hacía referencia a la importancia que tendrán sus simpatizantes el miércoles 12 de octubre en el Camp Nou, donde los culé se jugarán “una final” ante Inter de Milán por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

“El miércoles que viene seréis el jugador número 12″, publicó en Twitter el Barcelona de España con una postal del estadio lleno y un mosaico con el dorsal ‘12′ en la camiseta azulgrana. La respuesta del otro lado del continente no tardó en llegar y en la cuenta oficial del Xeneize llegó un recordatorio: “Jugador número 12 hay uno solo”.

El posteo del FC Barcelona en Twitter que generó una respuesta de la cuenta de Boca Juniors (Twitter)

En la Argentina, al grueso de la hinchada de Boca se la conoce como La 12, en referencia a que con su constante aliento durante los noventa minutos genera la sensación de que el equipo juega con doce jugadores en cancha. Ese extra serían los fanáticos.

Otra de las frases que caracteriza a la hinchada de Boca Juniors, una de las más numerosas de la Argentina y Sudamérica, es: “Podrán imitarnos, pero igualarnos, jamás”.

La intención del Barça es generar un gran clima en las gradas del Camp Nou, que tiene una capacidad para 99.354 espectadores, ante Inter, equipo que venció al blaugrana 1-0 en San Ciro y lo dejó tercero en el Grupo C de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo dirigido por Xavi Hernández buscará tener como aliados a sus hinchas y ejercer la presión suficiente para doblegar a los de Simone Inzaghi, que con una nueva victoria quedarán a un paso de los octavos de final.

Todo el plantel del Barcelona se fue indignado con el árbitro esloveno Slavko Vincic, quien no sancionó una clara mano del defensor Denzel Dumfries sobre el final del partido. Hubiese sido penal para los catalanes.

Al término del partido, Xavi explotó: “Sentimos que ha sido una injusticia muy grande. No puedo esconderme, estoy indignado”, se quejó el enternador en conferencia de prensa. “Creo que es el árbitro quien debería dar explicaciones. Salir a hablar, es una figura muy importante en este deporte. Se va y no dice nada, no entendemos... la palabra es indignación”, repitió el emblema del club catalán.

El entrenador del FC Barcelona se mostró indignado con el árbitro tras la derrota de su equipo en Italia ante Inter por la Champions League.

Los memes inundaron las redes sociales tras la respuesta de Boca al Barcelona.

Como no podía ser de otra manera, los internautas reaccionaron a la publicación de Boca Juniors y felicitaron a su Community Manager (CM) por la ocurrente respuesta al FC Barcelona.

Los mejores memes de la respuesta de Boca al Barcelona por su hinchada (Twitter)

