La charla que cambió todo y la estrella mundial con la que lo comparan: los complicados inicios de Gonzalo Morales, la nueva joya de Boca Juniors

Gonzalo Morales viene de ser el héroe de Boca Juniors al convertir el gol del triunfo de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield el último domingo en la Bombonera

“El acompañamiento de los padres hizo que Gonzalo no se vuelva de Boca a los 13 años”.

Piero Foglia es uno de los descubridores de Gonzalo Morales, la nueva joya de las inferiores de Boca Juniors. El entrenador fue quien lo acercó al Xeneize con 12 años, edad de novena división. El Toro, como lo apodan al joven de 19 años nacido en Atalaya, Córdoba, viene de convertir el gol del triunfo ante Vélez Sarsfield, el último domingo en la Bombonera que le brindaron tres puntos vitales para que el conjunto dirigido por Hugo Ibarra pase a liderar la Liga Profesional en soledad.

El gol del triunfo ante Vélez Sarsfield.

“Es un delantero moderno. Salvando las diferencias y sin entrar en comparaciones es del estilo de Salah”, comentó en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad. Foglia, quien fue el descubridor de Julián Álvarez antes de que lo acercaran a River Plate, además de desempeñarse como veedor y en el área de scouting, es el director deportivo de Club Deportivo Atalaya.

Por supuesto, no todo fue fácil en la vida de Gonzalo Morales y así lo explica Piero. “Recuerdo que le costó la adaptación por su edad. No fue fácil ese primer año. Estuvo a punto de volverse a Córdoba. No fue fácil para Gonzalo el desarraigo. La familia fue importante para que no se volviera, porque comenzaron a viajar para ayudarlo en su adaptación. Hubo muchas charlas con él y también con Coqui Raffo - Coordinador de Boca-, porque esos clubes grandes necesitan una adaptación rápida, porque sino buscan a otros jugadores. En su momento, también desde Boca entraron en una zona de dudas y decían ‘Mejor que regrese a su casa antes que se quede y sufra’, continuó su descubridor.

El Toro debutó en la primera división hace apenas diez días, en el triunfo ante Godoy Cruz por la fecha 21 de la Liga Profesional. Ingresó desde el banco en el complemento, al igual que cinco días más tarde en el duelo ante Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina donde anotó su primer gol y fue elegido la figura. Luego, este último domingo, volvió a ser elegido por Hugo Ibarra para abrir un partido muy difícil contra Vélez. Y Morales no defraudó. Anotó el gol del triunfo que puede ser determinante para conquistar el campeonato.

La foto viral del Toro Morales junto a su ídolo, Pipa Benedetto

“El hecho que Gonzalo haya sido alcanzapelotas fue una motivación muy grande para él. Eso le sirvió mucho y el acompañamiento de sus padres hizo que se comience a sentir respaldado”, contó Piero en relación a la foto que se volvió viral de él de niño junto a Pipa Benedetto.

“Recuerdo sus actitudes, cuando quería regresar a su casa. Cuando vos no estas bien en un lugar empezaba a magnificar lo que le pasaba. Por ejemplo: si la comida era más o menos, decía que era fea y así todo, veía todo mal. Yo intentaba hacerle entender que lo intente hasta el final, porque era su futuro. El no lloraba, pero demostraba que se quería volver cuando bajaba su rendimiento y perdía la alegría. Eso sucede cuando estás pensando en otra cosa”.

Gonzalo Morales comenzó a pagar con goles la confianza que le depositó Ibarra, que bien lo conocía de la Reserva donde ostenta 19 tantos en 50 partidos, convirtiéndose además en el máximo artillero actual del equipo que lidera la tabla con 8 gritos. El cordobés de Atalaya, que había sido destacado por este medio a fines del año 2021 cuando le tocó disputar la final de la Quinta División, firmó su primer contrato profesional en agosto pasado (hasta diciembre de 2026).

Gonzalo Morales firmó su primer contrato profesional en agosto pasado y tiene una duración hasta diciembre de 2026

“Desde Boca nos notificaban que no lo veían bien. De tal manera, que llegamos final de ese 2017 y Coqui Raffo me alertó sobre la situación que estaban viviendo con Gonzalo - que no se adaptaba- y yo le dije que lo dejara un año más y seguramente te va a dar respuestas positivas, porque la adaptación ya la pasó. Tampoco quiero poner lo de Coqui en tela de juicio, porque se trata de un acto natural, cuando uno ve a un jugador que no esta cómodo y que lo mejor es que vuelva a su lugar natural. Yo solamente lo conocía un poco y sabía que había que tenerle un poco de paciencia”, recordó.

A fuerza de goles y grandes actuaciones, Moralito fue reconocido por el cuerpo técnico de las juveniles de la Selección Sub 20 y se entrenó varias veces en el predio de Ezeiza. Incluso llegó a disputar amistosos. En su carrera comenzó como enlace, pero su capacidad para llegar al arco y su olfato lo empujaron hacia adelante. Y con gran suceso, continuó Foglia.

La palabra de Javier Morales, la figura de Boca Juniors ante Quilmes

Por último, Foglia brindó precisiones sobre que clase de delantero es Morales. “Es un delantero moderno, no es esos delanteros de área que trabaja sobre los centrales. Con nosotros era volante de creación y en Boca lo tiraron como delantero, por su pegada. Tiene buena definición y de los modernos. No quiero entrar en comparaciones, pero al estilo de Salah, como esos jugadores que son internos, juegan por afuera y no son posicionales. Su mayor virtud es trabajar de frente al arco”.

Las alternativas del encuentro en Mendoza

SEGUIR LEYENDO: