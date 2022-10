El increíble penal que no le cobraron a Barcelona ante Inter y la indignación de Xavi: “Es una injusticia grande”

* La mano del jugador de Inter Denzel Dumfries que no sancionaron

Barcelona perdió 1-0 ante Inter en su visita a Milán y su clasificación a octavos de final en la Champions League corre riesgos, ya que quedó tercero en el Grupo C con tres puntos debajo de los italianos (6) y Bayern Munich (9).

Pero lo que más indignó a los catalanes y a su entrenador, Xavi Hernández, fue la clara mano dentro del área cometida por Denzel Dumfries sobre el final del partido que bien podría haber sido sancionada como penal por el árbitro esloveno Slavko Vincic. Sin embargo, el referí omitió la infracción a pesar del llamado del VAR.

“Sentimos que ha sido una injusticia muy grande. No puedo esconderme, estoy indignado”, se quejó Xavi en conferencia de prensa. “Creo que es el árbitro quien debería dar explicaciones. Salir a hablar, es una figura muy importante en este deporte. Se va y no dice nada, no entendemos... la palabra es indignación”, repitió el DT del Barcelona.

El entrenador del FC Barcelona se mostró indignado con el árbitro tras la derrota de su equipo en Italia ante Inter por la Champions League

La jugada fue clara. El defensor de Inter hizo un mal cálculo y la pelota le dio en la mano. Como marca el reglamento, en la acción se amplía el volumen del cuerpo y el movimiento es antinatural. La duda estaba en si el balón efectivamente tocó la extremidad de Dumfries y en la repetición se ve que fue así.

Pero esa jugada no fue la única polémica del encuentro que se disputó en el estadio Giuseppe Meazza de la capital de Italia. El Barcelona llegó a empatar a los 67 minutos. Ousmanne Dembelé envió un centro desde la derecha y Pedri aprovechó la mala salida del camerunés André Onana para marcar. Pero Ansu Fati había tocado el balón con la mano en el salto con el arquero y el árbitro anuló la jugada tras consultar el VAR.

Barcelona cayó 1-0 ante Inter en Milán y se complica en la Champions League

Inter terminó ganando un partido muy cerrado gracias al gol de Hakan Calhanoglu, quien sorprendió con un remate rasante para vencer al arquero alemán Marc-André ter Stegen en el cierre del primer tiempo.

Con esta victoria, el Inter de Joaquín Correa y Lautaro Martínez quedó como escolta del Bayern Munich con 6 puntos y le sacó tres al Barcelona.

En la próxima jornada, la cuarta del Grupo C, Barcelona recibirá a Inter en el Camp Nou el miércoles 12 de octubre y Bayern Munich visitará a Viktoria Plzen en República Checa.

SEGUIR LEYENDO: