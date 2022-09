La dramática confesión de Ricardo Centurión: “Me cansé de la vida, estoy solo”

Ricardo Centurión volvió a Vélez y se entrena solo, por las tardes (REUTERS/Daniel Jayo)

Ricardo Centurión rompió el silencio y habló de cómo vive su presente apartado del plantel profesional de Vélez, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2023, y espera poder emigrar en enero, ya que no es tenido en cuenta por el actual entrenador Alexander Medina. El ex jugador de Boca Juniors, Racing y de paso reciente por San Lorenzo, se abrió y dejó fuertes revelaciones sobre por qué estuvo alejado del fútbol y sus preocupaciones sobre su futuro.

“Estoy entrenando en Vélez por la tarde y con una vida normal. Es difícil entrenarse solo con un kinesiólogo y un preparador físico. Ya cerró el libro de pases y quedan seis fechas y después veremos qué pasa. Me pusieron todos los días por la tarde para que no me cruce con el plantel profesional. Voy a las dos y media, entreno una hora y me vuelvo a mi casa”, dijo en una entrevista con Radio La Red (AM 910).

“Mi vida es como lo era en la pandemia porque para un futbolista el fútbol lo es todo y cuando no lo tenés es como estar en pandemia”, agregó.

Gritando un gol para el Ciclón (@SanLorenzo)

”Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”, sentenció el futbolista de 29 años.

Además reveló que “pensaba que el amor de mi hija me iba a hacer olvidar de un montón de cosas, pero el amor de un hijo es diferente a otro amor o a una pérdida. No lo pude soportar hasta mirarla a los ojos a mi hija. Mi hija está creciendo y me hago cargo. Pero me dicen, ¿por qué no lo solucionás?’ No sé, no tengo las respuestas. Duele saber que llega el fin de semana y que no voy a jugar”.

MÁS FRASES DE CENTURIÓN

“Estoy solo y el momento es muy duro. Sigo viviendo en pandemia, sin contacto con nadie”.

“Se que hice muchas cosas mal, pero no puedo solucionar las cosas”.

“Con Pedro no le ganábamos a nadie y yo me quería matar. Troglio es un tipazo”

“A mi me faltó mi viejo. Vos podés tener un montón de cosas, pero no le podés faltar a tu hijo. Yo me crié entre mujeres. Mi vieja laburó 24 horas en una fábrica y en un hotel y no la veíamos nunca. Después aprendí a vivir”.

“Lo que digo con mi boca después lo tengo que bancar con el pecho. Me da bronca cuando me boicoteo cuando las cosas me van bien. Yo sé que si me pongo las pilas tengo posibilidades”.

“He probado con psicólogos y he ido al psiquiatra. Pero la verdad es que tampoco creo. Soy un pibe muy cerrado y cuando hablo lo voy a torturar al psicólogo porque hablo tres horas por día. Mi psicólogo era el vestuario”.

“Me pasó también de no dejarme ayudar y hay veces que no se soporta y explotás. Lo exploto saliendo a la noche y tirando todo por la borda. Para mí no hay un Dios porque yo no lo conozco. No he creído ni en mí mismo”.

“Estoy yendo todos los días a entrenar por la tarde, pero a veces pienso ‘¿para qué sigo yendo?’ Hoy fui a saludar a los chicos y me sacaron cagando los de seguridad. A ellos no les importa nada. La voy a comer hasta fin de año”.

ARTÍCULO EN DESARROLLO