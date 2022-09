El jugador de Honduras que le hizo marca personal a Messi contó el particular diálogo que tuvieron y el regalo que se llevó

Castellanos y la marca personal a Messi

Argentina pisó fuerte en Miami para vencer sin inconvenientes por 3 a 0 a Honduras y así estirar su invicto a 34 partidos a pocas semanas del inicio del Mundial de Qatar 2022. Una de las curiosidades del encuentro fue que el director técnico del conjunto de la Concacaf optó por realizarle una marca personal a Lionel Messi.

El elegido por el director técnico Diego Vázquez fue Héctor Castellanos, que una vez finalizado el enfrentamiento brindó detalles del detrás de escena de esta decisión y el diálogo que tuvo con la Pulga cuando se dio cuenta que iba a tener un hombre siguiéndolo durante todo el campo de juego.

“Esas fueron las instrucciones y lo que se entrenó. Tenía que hacerlo y creo que lo realicé de gran manera. El entrenador Diego Vázquez me planteó que iba a marcar personalmente a Messi desde el primer día de la concentración”, comenzó su relato el futbolista del Motagua. Y luego, añadió: “Me puso un jugador de características muy buenas en el manejo de balón, Jhow Benavídez. A él le mostraron vídeos de los movimientos que hacía Leo, mientras que a mi me enseñaron cómo un jugador lo marcó en un partido que jugó ante el Girona cuando él estaba en el Barcelona. Me pusieron a hacer esos movimientos de marcación, y yo debía seguirlo”.

Messi cambió la camiseta con Castellanos una vez finalizado el partido

Castellanos, durante la nota, develó la reacción del jugador del PSG cuando comenzó a seguirlo bien de cerca una vez iniciado el partido. “Sonrió, y no me dijo más nada. No me dijo más. A veces se quedaba viendo, quizás un poco fastidiado. Pero nunca me dijo nada, ninguna grosería”.

Más adelante, a la hora de relatar el intercambio de camisetas, brindó más detalles de su experiencia con el ‘10′: “Yo me llevé la camiseta , creo que gané mucho. Hicimos contacto visual y le iba a hacer gesto de la camiseta, pero él me hizo que sí, porque ya me había dicho que sí. Cuando me dijo ‘¿De verdad que me vas a seguir todo el partido?’. Y sí, le digo. Ahí aproveché, tenía ese crack ahí, obvio le iba a decir. Él fue muy amable y me dijo que sí. Cuando terminó de festejar con su afición me dio su camiseta”.

“Le gané un par de duelos, aprovechando la velocidad y fuerza, pero era un duelo mental. Tu lo mirabas y se quedaba en posición offside, entonces me hacía trabajar el doble. Tenía que estar pendiente de achicar con mi línea de centrales y él, que si daba un paso atrás se habilitaba. Tenía que estar viendo la línea de centrales y a él. Fue bravo, porque los otros jugadores son muy precisos, son grandes jugadores”, concluyó Castellanos.

Pese a sus palabras, Lionel Messi fue el goleador del partido con dos goles (Lautaro Martínez abrió el marcador). El primero fue de penal, tras una falta sobre Giovani Lo Celso. El segundo, una genialidad. Le sacó rédito a un error del fondo de Honduras para picársela al arquero Luis López.

